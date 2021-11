Manfredonia, “Libero Impegno”: “Per il ballottaggio a sostegno di Gaetano Prencipe”

(nota stampa). Gli iscritti ed i simpatizzanti della succitata associazione dichiarano apertamente che il prossimo 21 novembre, per il ballottaggio delle elezioni amministrative a Manfredonia, si schierano in favore del candidato sindaco Gaetano Prencipe come già hanno fatto al primo turno del 7 novembre.

Questa decisione nasce dalla piena condivisione dei programmi e dei temi che la coalizione “Rete Civica Democratica e Popolare”, con a capo Gaetano Prencipe, ha messo in campo e vuole realizzare.

La città ha bisogno di una persona moderata e con esperienza, con capacità e anche tanto coraggio e Gaetano Prencipe ha questi requisiti.

A rendere pubblico questo comunicato è il presidente dell’associazione Giuseppe Falcone.