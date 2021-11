Manifestazioni “no vax”: piazze e vie interdette a Manfredonia e Foggia

Manfredonia (Foggia), 16/11/2021 – Come noto, con direttiva del Ministro dell’Interno in data 10.11:2021 sono state diramate indicazioni sullo svolgimento di manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto, al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione dei rischio di diffusione del contagio da Covid-19.

In conformità alle previsioni di cui alla citata direttiva, sono state individuate d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, in sede di apposite riunioni di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, da ultimo in data odierna. allargate alla partecipazione del Presidente della Provincia, dei Sindaci dei Comuni di Cerignola, San Severo, Lucera dei Commissari Straordinari dei Comuni di Foggia e Manfredonia, le aree urbane sensibili del territorio provinciale, di seguito riportale, di particolare interasse per l’ordinato svolgimento della vita della comunità, che costituiranno oggetto di temporanea interdizione ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L. 121 del 1931, allo svolgimento di manifestazioni pubbliche per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell’attuale situazione pandernica.

In linea con la citata direttiva ministeriale, qualora il Questore di Foggia ravvisi esigenze impeditive potrà adeguatamente modulare, per le aree diverse da quelle individuate come sensibili. l’esercizio del suo potere prescrittivo e conformativo. In particolare, al fine di assicurare la più efficace tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, determinate manifestazioni potranno tenersi esclusivamente nel rispetto di specifiche modalità di carattere restrittivo, per le quali, ad esempio, potrà essere disposto lo svolgimento in forma statica in luogo di quella dinamica, ovvero prevista la regolamentazione di percorsi idonei a preservare aree urbane nevralgiche.

Aree interdette ai sensi dell’art. 13, comma 2. della L. 121 del 1931 nel territorio della Provincia:

L’elenco delle aree interdette. Per il Comune di Foggia: Piazza Cavour, Via V. Lanza, Piazza U. Giordano, C.so Vittorio Emanuele, Via Oberdan, Piazza C. Battisti, C.so Garibaldi, C.so Cairoli, Piazza XX Settembre. Per il Comune di Manfredonia : Corso Manfredi – Piazza del Popolo – Piazzetta Mercato – Via Barletta – Via Trento – Piazza de Lellis – Corso Roma – Via delle Antiche Mura – Via Gargano – Via Scaloria – Viale Aldo Moro. Per il Comune di Cerignola: Corso Garibaldi dai civici 1 / 2 ai civici 55 / 62; Corso Roma dai civici 1 / 2 ai civici 51/56; Corso Aldo Moro dai civici 1 / 2 ai civici 193 / 106; Piazza Duomo; Piazza Matteotti. Per il Comune di San Severo: Via Fraccacreta Matteo, Via Imbriani, Via Fraccacreta Umberto, Via Roma, Via Santa Lucia, Via Daunia, Via Soccorso, Via Fraccacreta Angelo. Per il Comune di Lucera: Viale Dante, Viale Lastaria, Via Fiorelli, Via Federico II, Via Bovio, P.zza Nocclli, P.zza Duomo, Piazza della Repubblica, P.zza R. Bonghi, Via IV Novembre, Corso Garibaldi, Via Amendola, Piazza San Leonardo, Piazza San Giacomo, Piazza del Carmine, Piazza Tribunali, Via San Francesco, Piazza del Popolo, Viale Ferrovia, Via Montello. Comune di Accadia: Intero centro abitato ad eccezione di Piazza Municipio; Via Roma; Piazza SS. Pietro e Paolo e area antistante palazzetto dello sport. Comune di Ascoli Satriano: Piazza Giovanni Paolo II; Largo Ausilio; Via Duomo; Via Santa Maria del Popolo; Corso Umberto I Comune di Biccari: Via F.P. Annunziata; Piazza Matteotti. Comune di Cagnano Varano: Piazza D’Apolito. Comune di Candela : Piazza Plebiscito; Piazza Purgatorio; Piazzale XXIV Maggio. Comune di Carapelle: Tutto il centro abitato ad eccezione di piazza Papa Giovanni Paolo. Comune di Carlantino: Largo Taverna. Comune di Carpino: Piazza del Popolo; Rotonda di via Roma;via Mazzini dall’intersezione con Piazza del Popolo (civico n.l) all’intersezione con via Matteotti (civico n.84). Comune di Casalnuovo Monterotaro: Intero centro abitato ad eccezione area esterna – circonvallazione.

Comune di Casalvecchio di Puglia:

Intero centro abitato ad eccezione area esterna – zona 167.

Comune di Castelluccio Valmaggiore:

Piazza della Libertà.

Comune di Celenza Valfortore:

Piazza Malice.

Comune di Celle di San Vito:

Piazza Magro ne.

Comune di Faeto:

Piazza della Libertà.

Comune di Ischitella:

Corso Battisti; Piazza Garibaldi; Piazza M. De Vera D’Aragona.

Comune di Ordona:

Piazza Aldo Moro; Via Irpinia.

Comune di Orsara Di Puglia:

Via Milano; via Gorizia; via Asiago; via Gramsci; via Loffredo; via San Rocco; Piazza San Pietro. Comune di Orta Nova:

Piazza Pietro Nonni; Corso Umberto I; Corso Le Noci; Corso Aldo Moro.

Comune di Panni:

Via Gramsci; Largo Piano zona antistante RSSA “Santa Maria Stella”.

Comune di Peschici:

Piazza Pertini; Piazza del Popolo e vie adiacenti.

Comune di Pietramontecorvino:

Centro abitato.

Comune di Poggio Imperiale:

Piazza Aldo Moro; Piazza San Pio, sede del municipio.

Comune di Rignano Garganico:

Centro storico: Via Dante Alighieri e C.so Giannone.

Comune di Rocchetta Sant’Antonio:

Piazza Aldo Moro

Comune di Rodi Garganico:

Piazza Rovelli [Centro storico]; P.zza Giovanni XXIII.

Comune di San Giovanni Rotondo:

Zona interazionale: V.le Cappuccini, P.le Forgione, P.le Santa Maria delle Grazie, V.le P.Pio, P.le Anfiteatro, Vialone dei 100 metri, Via De Nunzio e C.da Patariello.

Comune di San Marco In Lamis:

Percorso urbano della SS272: Via La Piscopia, P.za Europa, V.le della Repubblica, P.za Gramsci, Via Porta S.Severo, Via Dante Alighieri, Via Amendola, Via Ponte Ferrarello, SP22 panoramica, C.so del Popolo, C.so Matteotti, C.so Giannone, Via lana, P.za Madonna delle Grazie, Via Roma, Via Pozzo Grande, Ville Comunali.

Comune di Sant’Agata di Puglia:

Corso Vittorio Emanuele II; Piazza XX Settembre; Corso Carmelo Barbato; Corso Silvio Volpe.

Comune di Stornara:

Piazza Mercatale; Via Ettore Fieramosca.

Comune di Stornarella:

Corso Vittorio Emanuele II; Via Paolo Cantatore.

Comune di Vico del Gargano:

Piazza San Francesco; Piazza San Domenico (Municipio).

Comune di Vieste:

Villa Comunale posta lungo il Corso Lorenzo Fazzini; Piazza Marina Piccola posta lungo il Viale Marinai D’Italia.

Comune di Volturino:

Piazza Umberto I; Via del Corso; Largo Airella