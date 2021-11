Moscone “Il cambiamento non viene da cielo come un regalo. Andate a votare”

Manfredonia (Foggia) 16/11/2021 – Testa a testa tra centrodestra e centrosinistra per l’elezione del nuovo sindaco di Manfredonia. In vista del ballottaggio di domenica, il Vescovo invita tutti i cittadini a recarsi a votare. La scelta per eleggere il nuovo sindaco di Manfredonia appare equilibratissima. Domenica prossima si sfideranno al ballottaggio Gaetano Prencipe e Gianni Rotice. Il primo già sindaco sostenuto dal centrosinistra, il secondo ex presidente di Confindustria Foggia appoggiato dal centrodestra. Nessuno ha sottoscritto apparentamenti ma Rotice può contare sul sostegno di 3 liste civiche che al primo turno hanno appoggiato Raffaele Fatone. Il M5S però non seguirà la scelta delle 3 liste. Nessuna dichiarazione ufficiale di voto anche dagli altri 3 candidati Giulia Fresca, Maria Teresa Valente e Pasquale Rinaldi.

“Il cambiamento non viene da cielo come un regalo improvviso ma viene da una decisione di tutti di fare il proprio dovere. Ed in questo momento il dovere è di andare a votare. Chi non va a votare lo fa per indifferenza o perché gli va bene qualunque cosa. Allora poi non ci si può lamentare” spiega il vescovo Franco Moscone ai microfoni di Norbaonline. “Ho l’impressione che la comunità hanno visto il commissariamento per mafia come un giudizio su sè stessa, con molto disagio. Non è stata una macchia il commissariamento. La macchia era precedente, il commissariamento la conseguenza”.