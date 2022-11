Confindustria Foggia a Manfredonia per il PMI DAY

MANFREDONIA (FOGGIA), 16/11/2022 – Anche quest’anno Confindustria Foggia promuove la 13° giornata nazionale del PMI DAY, giornata dedicata a visite guidate per i giovani ideata per contribuire a diffondere la conoscenza delle realtà produttive delle imprese associate e favorire esperienze dirette.

L’iniziativa, in programma venerdì 18 novembre, avrà luogo a Manfredonia e prevede due visite negli stabilimenti della Sisecam Flat Glass s.r.l., industria che produce vetro piano industriale e della Somacis s.p.a., impegnata nel settore dei circuiti elettrici ad alta definizione. Due gruppi composti da circa 20 studenti dell’Istituto ITT Altamura Da Vinci di Foggia, storica scuola tra le più prestigiose d’Italia, entreranno nelle aziende per una “presa diretta” delle attività industriali ed acquisire un’esperienza dal vivo dei processi legati ai cicli produttivi. Nel percorso gli studenti saranno accompagnati da uno staff di docenti dell’ITT composto da Annalisa Collivignarelli, Luigi D’Atri, Michele Petruzzelli e Mariangela Ruggiero.

“È un appuntamento parecchio significativo – ha dichiarato il Presidente della Piccola Industria di Confindustria Foggia, Michele Gengari – non a caso è patrocinato dai Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell’Istruzione e della Conferenza delle Regioni. Un incontro per comprendere il valore del lavoro, per condividere saperi e nuovi traguardi. Del resto, il tema di quest’anno è la bellezza, la bellezza del saper fare italiano, come asset, come attitudine al “fare bene”, attraverso la qualità delle relazioni che si sviluppano nella comunità aziendale”.

“In definitiva una giornata – sottolinea Gengari – che intende anche favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, fattore indispensabile per la crescita del territorio e delle sue giovani generazioni. Un sentito e doveroso ringraziamento va all’Azienda Metaurobus per aver messo a disposizione i mezzi di trasporto dei giovani per un evento così importante”. All’evento prenderà parte anche Stefania Ciriello, delegata del Presidente Reggente di Confindustria Foggia, Ivano Chierici.