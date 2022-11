Foggia, le due adolescenti scomparse: “Siamo a Napoli in gita”

FOGGIA, 16/11/2022 – Allarme rientrato: le due adolescenti di Foggia telefonano alle rispettive famiglie aggiornando i genitori disperati che sono partite per fare una gita a Napoli. Da Foggia i collegamenti con il capoluogo campano sono quotidiani e frequenti nell’arco della giornata. Quello che aveva fatto pensare al peggio erano i cellulari staccati e la mancanza di notizie.

Da due giorni non si avevano più notizie di Rebecca Stanchi e Martina De Leo rispettivamente di 16 e 15 anni, le due amiche di Foggia che dalla sera del 14 novembre scorso avevano fatto perdere le proprie tracce. Le due ragazzine non avevano fatto ritorno a casa all’orario previsto. A quel punto era scattato l’allarme da parte dei genitori che hanno sporto denuncia alla polizia.

I cellulari delle due ragazzine risultavano spenti dal giorno della scomparsa. Le prime informazioni dicevano che le due adolescenti avevano preso ieri un treno in direzione Bari per scendere a Cerignola (Foggia). Rebecca pare avesse confidato ad un’amica di voler andare via e lasciare la città. Intanto le foto delle due ragazzine erano diventate virali sul web. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.