Inceneritore di Manfredonia: “assenza di criticità impiantistiche”

FOGGIA, 16/11/2022 – A seguito delle note criticità avvertite nei giorni scorsi nel conferimento dei rifiuti nella città di Foggia e nella relativa provincia, si è tenuta nel pomeriggio di ieri 15 novembre una riunione di coordinamento presso il Palazzo di Governo, presieduta dal Prefetto di Foggia Maurizio Valiante, cui hanno partecipato i commissari straordinari del Comune di Foggia, il Direttore Generale di AGER, il referente del Dipartimento Ambiente della Regione Puglia, e i responsabili della ditta AMIU Puglia spa.

Nel corso dell’incontro, che ha fatto seguito ai sopralluoghi tecnici svolti nella mattinata dai responsabili di AGER presso l’impianto di TMB gestito da AMIU Puglia spa e presso l’impianto di produzione di CSS di Manfredonia gestito dalla società Progetto Ambiente

Provincia di Foggia, si è preso atto degli esiti delle verifiche tecniche condotte da AGER

che ha riferito di aver constato la continuità dei conferimenti dei rifiuti e, salvo eventi non

prevedibili, l’assenza di criticità impiantistiche.

E’ stato assicurato dai tecnici presenti al tavolo che la ripresa dei conferimenti da parte di AMIU in maniera sostenuta, già avviata a partire dalla giornata di domenica scorsa. consentirà il ritorno alla normalità nel giro di pochi giorni. AMIU ha altresì assicurato

l’intensificazione del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti con mezzi supplementari,

secondo un piano straordinario di gestione già predisposto, garantendo nel contempo una

normalizzazione in tempi rapidissimi della situazione, soprattutto nelle aree periferiche della

città di Foggia dove si sono registrati i maggiori disservizi.

Rimane fermo l’impegno da parte degli attori istituzionali intervenuti in Prefettura di

monitorare attentamente la situazione sia nella città di Foggia, anche con riferimento alla situazione delle periferie, sia nella restante provincia, dove si sono registrate alcune criticità in particolare a San Severo, come segnalato dal Sindaco Miglio, il quale già nella serata di ieri è stato tenuto al corrente degli esiti del tavolo tecnico tenutosi in Prefettura.

Il Prefetto Valiante, al termine della riunione, in considerazione del superamento delle criticità tecniche degli impianti, ha invitato tutti i soggetti intervenuti a garantire la piena regolarità dei relativi servizi, al fine di evitare per il futuro che la cittadinanza debba

sopportare analoghi gravi disagi.