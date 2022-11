Luminarie spente: il Natale triste dei manfredoniani hater

MANFREDONIA (FOGGIA), 16/11/2022 – Dopo la seconda “bocciatura” della struttura del Titanic l’associazione Io sono partita iva di Manfredonia ha preso una drastica eccezione: via tutte le luminarie. E non solo quella incriminata. Una vera vittoria, seppur squallida, per i tanti che, in queste settimane, hanno imbastito una vera campagna d’odio verso le luminarie natalizie. Ci vuole veramente stomaco a privare la gioia nel volto di un bambino nel periodo che dovrebbe essere il più felice dell’anno.

Lo spostamento in piazza maestri d’Ascia è arrivato dopo il “trasloco” deciso dalla Sovrintendenza. In pratica la location non era consona alla storicità del Fossato del Castello Svevo-Angioino. Certo che la situazione è piuttosto paradossale: l’anno scorso, quasi per tre mesi, lo stesso Fossato era stata la location di personaggi Disney, animali anche esotici e della stessa casa di Babbo Natale. Tutte figure che poco avevano a che vedere con la storicità del Castello stesso. Tutto passato senza che nessuno avesse da ridire.

Aggiungiamoci pure che la “mazzata” arriva in un periodo in cui le attività commerciali cercavano di riprendersi dai lockdown da Covid per passare poi a bollette esorbitanti, oltre a tassazione record. Benché la tradizione manfredoniana annoveri una certa facilità alla critica pura e semplice, stupisce l’odio verso un’iniziativa finanziata dai privati che aveva già richiamato l’interesse dei turisti e, di conseguenza, provocato benefici in tutta la cittadinanza. Molto discutibile l’operazione di associare a tutti i costi l’iniziativa privata all’amministrazione comunale, nonostante la stessa associazione ne abbia dichiarato ufficialmente l’estraneità

Si respira una strana aria a Manfredonia in queste ore: gente che aveva addirittura gioito per lo spostamento del Titanic e per le polemiche su una parata troppo ravvicinata con la strage dell’elicottero precipitato nel Foggiano, sembra quasi avere la lingua seccata. La strana pratica che vede una parte dei manfredoniani criticare qualsiasi iniziativa per poi presentarsi in prima fila all’evento sembra aver prodotto risultati non previsti. Perché qualcuno si deve essere veramente impegnano per ottenere certi risultati, ma poi è diventato triste per aver lasciato solo cenere in una città che guardava le stelle. Almeno quelle delle luminarie, per tornare a sognare.