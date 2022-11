Manfredonia, rimosse le luminarie della discordia: lo sgomento dei cittadini

Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 16 novembre 2022 – Le luminarie sono da sempre simbolo di luce e speranza, portatrici di un’aria speciale, quasi magica, quella che tradizionalmente accompagna le feste.

Queste luci colorate che prendono le forme più originali e riescono ad attrarre dai più piccoli ai più grandi, regalando un momento di spensieratezza, per fermarsi almeno un momento ad ammirare quei bellissimi colori, dimenticando per un attimo i mille problemi quotidiani.

Iniziative festive che riescono ad attrarre spesso così tante persone da risollevare anche dal punto di vista economico e di immagine aree che purtroppo soffrono di diversi fattori di disagio.

La Capitanata troppo spesso si è fatta portatrice di questioni molto spinose: legalità, sicurezza, disoccupazione, attività economiche in crisi.

È importante cercare di fare qualsiasi cosa per cambiare la situazione, anche solo per le feste, dare dei segnali positivi e di speranza. Non si tratterà della soluzione ai problemi, non sarà una ricetta infallibile, ma almeno provarci, cercare di “fare”.

È proprio quello che è successo a Manfredonia: la città ha cercato di mettersi in gioco, di superare quelle questioni spinose che attanagliano il territorio, illuminandosi almeno per le feste.

L’iniziativa lodevole dei commercianti di “Io sono Partita Iva” con la “benedizione” dell’Amministrazione Comunale, “Luci del Golfo”, l’anno scorso è stata un grande successo. Grande entusiasmo e applausi da più parti, per il bene di grandi e soprattutto piccini, finalmente una boccata d’aria, uno spiraglio di luce, una voglia di rilanciare Manfredonia.

Tante foto, luci e colori, aria di Natale e sorrisi.

Qualcosa che si apprestava a diventare un segno positivo per il territorio, al netto delle polemiche, sempre presenti, un evento che sarebbe dovuto crescere avvicinandosi magari a realtà ben più affermate nel settore, come Salerno.

Ma qualcosa quest’anno è andato storto, partendo dall’inizio, tra mille polemiche, spesso ingiustificate e promosse da leoni da tastiera.

Cittadini che si nascondono dietro ad un monitor e sanno solo puntare il dito contro tutto e tutti, infischiandosene dei sacrifici degli imprenditori della zona, considerando anche il momento difficile. Persone che non amano questa terra o probabilmente chissà che idea strana hanno di festività.

Si è iniziato con l’installazione del Titanic, ‘la nave dei sogni’, nel fossato del castello. Un simbolo di una tragedia per molti, per tanti un pezzo di storia, ma viene ricordato dai più per un film premio Oscar diretto da James Cameron e che vede tra i protagonisti Kate Winslet e Leonardo Di Caprio. Un grande successo al botteghino negli anni ’90 che ancora oggi riesce ad emozionare diverse generazioni.

Un’installazione che non meritava tante polemiche, soprattutto social. Attacchi gratuiti e spesso privi di alcun fondamento che lasciano l’amaro in bocca, un senso di scoraggiamento.

Poi lo spostamento presso Piazza Maestri D’Ascia per questioni burocratiche, qualcosa non ha funzionato. Qualcuno probabilmente avrà brindato per quanto accaduto, senza pensare all’immagine di una città in ginocchio. Si pensava ad un momento di crisi temporanea, uno stop dovuto ad alcuni errori con la possibilità di ripartire, ma così purtroppo non è stato.

Problemi a livello amministrativo anche dopo lo spostamento, il Titanic deve ‘affondare’ definitivamente. Cosa sia successo per commettere così tanti errori a livello burocratico non è ben chiaro.

Le luminarie spente, ‘Io sono Partita Iva’ decide di staccare la spina all’iniziativa, non solo alla nave più famosa del mondo. Un triste epilogo, almeno al momento. Anche qui qualcuno esulta sugli errori, sui sacrifici, finalmente è finito tutto. Non si capisce da dove possa arrivare tanto disfattismo e voglia di stroncare le cose belle sul nascere: qualcuno vuole il buio non la luce.

È importante ribadire che se ci sono delle regole vanno rispettate e soprattutto studiate, su questo non ci piove. Ma in ogni caso non si comprende la volontà di qualcuno di gettare fango sull’iniziativa sin dall’inizio a tutti i costi.

È significativo riprendere i diversi commenti sui social che fanno capire il grande danno arrecato alla città di Manfredonia, sia dal punto di vista economico che morale:

“Chiedo scusa io per quelle capre… però chiedo di ripensarci vi prego, fatelo per i bambini che sono felici vedendo Manfredonia illuminata, loro quello vogliono”

“Peccato perché lo scorso anno tutta la Puglia si è riversata a Manfredonia a vedere le nostre luminarie… Ecco perché rimarremo sempre piccoli …Saremo sempre la piccola Manfredonia e vedrete che l’anno prossimo questo evento lo faranno a Margherita di Savoia e tutta Manfredonia si riverserà a vederle là….Povr a ni”

“È la prima volta che vedo accadere una cosa del genere.. una città che si rema contro da sola….evidentemente una città che non vuole crescere, ovviamente parlo di chi ha permesso che tutto ciò accadesse. Sul corso c’era il pienone in queste domeniche, gente che veniva da altri paesi solo per vedere le luci di natale e la sfilata…si mangeranno i gomiti per quello che hanno fatto”

“Vergogna…..avete tolto la gioia e la magia negli occhi dei bambini…. questa non è fare opposizione… è fare BULLISMO contro chi ha voluto donare qualcosa alla città.

Spero che si cambi idea..Vi prego cercate di trovare una soluzione”

“L’evento avrebbe apportato visibilità a livello nazionale, accrescere economia e turismo e magari chi non ha partecipato all’iniziativa (vedi comune di Manfredonia) sarebbe stato anche elogiato da chi viene fuori comune senza sapere di come stanno realmente le vicende…

Evidentemente o si voleva speculare sull’iniziativa o, a questo punto, fare solo un dispetto alla popolazione.

Grazie a chi ci ha provato”.

“Adesso andate a Salerno..e dite: ‘Bello. solo a Manfredonia non fanno mai niente’. Riempitevi la bocca…”

“Da non crederci!!

Da “forestiero” da sempre innamorato di questa città nonché da ex sindaco credo che questa sia una grossa sconfitta per tutta la città di Manfredonia!

È da non crederci!

Invece di ringraziare e promuovere in ogni modo possibile (ed impossibile aggiungerei) queste iniziative, soprattutto perché non costano nulla alle casse comunali o se anche costassero qualcosa il ritorno in pubblicità di Manfredonia e dei Manfredoniani, vale ogni centesimo speso….. ed invece che si fa??

Noooooo! Davvero, non si può sentire una cosa del genere!

Il mio sostegno e la mia vicinanza a tutti coloro che con questa iniziativa avevano reso il centro Dauno orgoglioso di quanto aveva saputo creare fin qui!

E voi detrattori dico solo una parola:

VERGOGNATEVI!

Mai strumentalizzare iniziative del genere per un qualsiasi fine ….

Chi ci rimette è solo la vostra Città!

Peccato davvero!!”

“Fuggi da Manfredonia…ma non per Manfredonia…. ma per i manfredoniani !!!!!

Rendetevi conto!!! Tour operator di paesi limitrofi propongono pacchetti anche per ‘aiutarci a far crescere o meglio nascere il turismo’… E il manfredoniano cosa fa? E buono solo a lamentarsi! Post integrato dopo aver letto le promozioni della Bisanum Viaggi!

Bisanum Viaggi Tour Operator – Puglia

FESTIVITA’ NATALIZIE IN PUGLIA TRA BENESSERE E RELAX

Per le prossime festività natalizie proponi uno dei nostri pacchetti . L’hotel 4 stelle è situato a Manfredonia e la sua posizione regala ai suoi ospiti viste panoramiche mozzafiato sul Golfo e sul Gargano. In questo periodo poi, la città si illumina di luci e di attività che la rendono Inarticolarmente viva. A garantire un soggiorno all’insegna dell’assoluto relax c’è un magnifico centro benessere. Ed ovviamente non potete perdetevi i gustosi piatti della tradizione pugliese”.

Con la speranza che le ‘Luci del Golfo’ tornino a brillare

A cura di Gianluigi Cutillo, 16 novembre 2022