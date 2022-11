Marcello Sciagura: “Ad Amiu un contratto per 9 anni? Assolutamente no”

Statoquotidiano.it, 16 novembre 2022.”Purtroppo siamo arrivati al momento in cui tutti i nodi giungono al pettine. Sì i rifiuti sono uno di quei giganteschi nodi che l’Amiu, l’Ager e la Regione Puglia, quasi in maniera inconsapevole l’uno dell’altra, hanno intrecciato provocando quel disastro che oggi è sotto gli occhi di tutti nella città di Foggia.

La Regione è colpevole perché ha imbastito in questi anni ed approvato un Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) del tutto improponibile su un territorio disomogeneo come la Puglia con troppo diverse percentuali di RD (raccolta differenziata) che vede due grandi realtà regionali, Bari e Taranto, nel 2022 ancora al di sotto il 40%, e una città di 150.000 abitanti (Foggia) addirittura ancora sotto al 20%”.

Così in un articolato intervento sulla questione rifiuti, giunta a un estremo punto di criticità, l’ex consigliere comunale Marcello Sciagura.

“Da alcune parti si urla al fatto che nel PRGRU approvato manchino strutture, da cui questi risultati. Quello delle strutture è un falso problema che si crea nel momento in cui la Regione per anni, con una condotta troppo permissiva, ha lasciato che molte realtà territoriali continuassero, forse per interesse di qualcuno, a non fare una RD seria con valori entro i termini di legge (152/2006) che al 31/12/2012 dovevano essere al 65%.

Quindi, assodato che la Regione ha grosse responsabilità tra le quali quella di aver istruito un piano prevedendo che la nostra media Regionale di RD avrebbe dovuto inesorabilmente crescere dal 2018- anno della prima stesura del PRGRU- cosa invece mai avvenuta, anzi per il 2022 si prevede un calo rispetto al 2021″.

“Passiamo all’ Ager, l’agenzia che la regione nel 2016 ha istituito per controllare i livelli di RD in Puglia e per rendere funzionale la raccolta, la realizzazione e gestione dell’impiantistica regionale. Bene, da quando è stata creata l’Ager, che avrebbe dovuto instancabilmente dialogare con i territori e con le realtà gestionali territoriali, non ha mai svolto in maniera concreta e costruttiva tale funzione provando a porre delle toppe laddove frequentemente queste falle si venivano a realizzare, nell’acerbo e instabile sistema di gestione dei rifiuti, da lei contribuito a creare, a volte favorendo alcune realtà a discapito di altre.

Arriviamo dulcis in fundo ad Amiu Puglia. Questa dal 2013 gestisce la raccolta rifiuti a Foggia, città che ha deciso di adottarla acquisendo il 21,87% del suo capitale sociale. Dal 2014 ha vissuto in questa città, come partecipata, senza un mai ben definito piano di lavoro programmato, cioè senza un piano industriale”.

“Chi ha guidato in passato e chi guida ora Amiu ha sempre trovato, nella necessità di ricercare la breve e continua rinnovata fiducia, una motivazione di questo disastro di gestione. Mi permetto di dissentire anche su questo punto. Ma questi signori non sanno o fanno finta di non sapere che il Comune di Foggia ha acquisito una parte della sua sostanza, dal 2014 per la cifra di 4.200.000 € del tempo, pertanto il rinnovo del contratto sarebbe stato sicuro, proprio perché già partecipata.

Questo però alla luce di una gestione che nel tempo fosse stata efficace, efficiente, trasparente ed economicamente conveniente. Da quello che si deduce dai risultati e dalle carte e si constata alla semplice osservazione, un qualsiasi soggetto che visiti ora Foggia, o lo avesse fatto 3-4-5 anni fa, per la prima volta avrebbe sicuramente detto che Foggia

era una città sporca e ad oggi, visto quello che si vede per strada, direbbero che è una città indecente da terzo mondo, con tutto il rispetto per il terzo mondo”.

“Ma questo è potuto succedere perché mai nessuno ha ascoltato o voluto ascoltare, non effettuando controllo sulla partecipata. Ci sono i miei interventi a riguardo, tutti registrati, di Amiu dal 2015 in poi e a riguardo degli inerti con documenti dal 2017 fino al 2019 anno in cui ho lasciato il consiglio comunale per fine mandato. Quindi di cosa ci meravigliamo? Era tutto scritto, bastava ascoltare o voler leggere. Oggi con quasi 65.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati da trattare al biostabilizzatore (Tmb) che arrivano da quasi tutta la Provincia e non solo, la pletora si sarebbe necessariamente creata al primo problema dell’impianto di CSS di Manfredonia. Qui i rifiuti indifferenziati trattati di Foggia, della nostra Provincia e di Bari arrivano per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) da dove, una volta prodotto, verrà portato a combustione presso l’inceneritore dell’ETA gruppo Marcegaglia ( per la cifra tra trasporto e trattamento di quasi 140€/tonnellata)2.

“Ora chi dirige Amiu pone come motivazione del tracollo e della loro inefficienza la motivazione che c’è stato un problema al centro di produzione di CSS. Anche qui non posso che dissentire da questa banale spiegazione, non può bastare dire che tutto era in bilico e si andava su una corda saltellando, e a un certo punto la corda si è rotta. Andiamo avanti così da anni ormai e soprattutto a Foggia Amiu, in particolare, sulla gestione non ha mai cambiato nulla, se non a chi dare la colpa per provare a scrollarsi da responsabilità.

Sappiamo da anni che produciamo troppi rifiuti indifferenziati come Provincia in generale ma come città in particolare. Foggia ha prodotto come indifferenziati per il 2022 circa 45.000 ton. contro i 47.000 di tutto il resto della Provincia. Sono 92.000 ton. in tutto pari a 375 ton./die. Bene, signori, l’ impianto di CSS ne può trattare 370-375 ton./die, voi conoscendo questi dati non ve lo sareste aspettato?”.

“Soprattutto se, a far precipitare il tutto, si può essere messo un piccolo guasto su una delle linee di vagliatura, o il fatto che qualcuno abbia, inopportunamente, deciso di fare

trattare anche i rifiuti arrivati urgentemente da un’altra città. Alla luce dei fatti avrei preferito che la mia città oggi fosse pulita, ordinata, senza cassonetti rotti e maleodoranti per strada, senza cumuli di buste che ricoprono i cassonetti strapieni e con tanti operatori in più per strada a svolgere il loro lavoro e senza spese in più per i cittadini. Ma questo è solo un bel sogno che per ora, e per colpa soprattutto di Amiu, non può essere realtà. Non ho nulla contro i dipendenti che in quanto tali non hanno responsabilità, cerchino di capirlo, la legge tutela loro e il loro posto di lavoro. Non so come finirà, ma un rinnovo per nove anni ancora per Amiu non se ne parla neanche, io non ci sto. La città e i suoi cittadini di Foggia meritano rispetto e in questi nove anni chi ha gestito Amiu e non solo non li ha rispettati”.

Marcello Sciagura, ex consigliere comunale di Foggia