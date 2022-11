Mattinata, il Tribunale di Foggia accoglie la tesi della famiglia Pignataro – Pilone

MATTINATA (FOGGIA), 16/11/2022 – Ripristinata nuovamente, con una sentenza civile del Tribunale di Foggia in composizione Collegiale, la condizione di giustizia e legalità per la nota famiglia Pignataro – Pilone, di Mattinata, proprietaria di cespiti immobiliari anche di prestigio e storici che comprendono diverse centinaia di ettari di terreno in tutto il territorio di Mattinata.

Famiglia, quella dei Pignataro, conosciuta e stimata da molti per le proprie capacità imprenditoriali e prima ancora di grande e sensibile umanità, generosità ed anche di instancabile disponibilità come quella di Ciccio (per gli amici) Pignataro scomparso, purtroppo, prematuramente e che ha lasciato per l’intera comunità un vuoto del tutto incolmabile. D’altronde, chi non ricorda, anche uno dei grandi oppositori alla costruzione del Petrolchimico “Enichem”, infausto insediamento denominato “mostro chimico”, che fu l’ing. Biagio Pignataro di Mattinata, capostipite della famiglia Pignataro, un galantuomo e professionista di altri tempi, che amava immensamente il nostro territorio e la cittadina garganica di Mattinata.

I fatti: Una azienda agricola con sede in Mattinata, ha convenuto in giudizio i componenti la famiglia Pignataro (madre e figlia) al fine di dichiarare l’esistenza di un asserito contratto di affitto agrario per uso permanente di pascolo mucche, di una grande stensione di terreni siti in località Monte Sacro in agro di Mattinata oltre ad accertare gravi fatti integranti un inadempimento del vincolo contrattuale con richiesta di un ingente risarcimento danni per oltre un centinaio di mila euro.

La famiglia Pignataro costituitasi in giudizio con l’avv. Matteo Ciociola, ha ribadito che nessun rapporto contrattuale è mai intercorso tra i propri assistiti e l’azienda in questione, nè tra il dante causa della famiglia Pignataro e gli ascendenti del legale rappresentante l’azienda agricola, rimarcando come quest’ultima o i suoi ascendenti se avessero condotto al pascolo bestiame sui fondi della famiglia Pignataro l’hanno fatto abusivamente, all’insaputa e contro ogni volontà degli effettivi proprietari, approfittando della circostanza che trattasi di fondi situati lontano dall’abitato di Mattinata e di estensione tale da non poter consentire un quotidiano controllo.

La sentenza del Tribunale di Foggia, pone fine alla controversia giudiziale accogliendo la tesi della famiglia Pignataro – Pilone. Al di là della vicenda che ci ha occupato nella sede civile, il nostro commenta il legale Ciociola, è un territorio quello garganico che molto spesso diventa destinatario di occupazioni abusive da parte di soggetti conosciuti e non alle Forze dell’Ordine i quali esercitando una asfissiante forza intimidatrice nei confronti di gente comune e perbene nonché proprietari di terreni od anche di imprenditori agricoli, costringono quest’ultimi a subire le invasioni dei capi di bestiame, con conseguenti ingenti danni a colture e piantagioni, nonché grave compromissione dello stato agronomico dei terreni.

E’ evidente che tutto ciò potrebbe ingenerare nelle vittime un particolare timore nel denunciare i soprusi subiti, preferendo a volte il silenzio e subire tutto questo. Ed allora, occorre, continua il legale avvocato Ciociola, una accurata ed attenta opera sia di presenza nei territori (terreni) lontani dai centri abitati e di rassicurazione e di sostegno ai cittadini tutti esercitata dalle Forze dell’Ordine presenti sul territorio, oltre alle iniziative di denunciare da subito quanto di censurabile accade, affinché si possa arginare questo arcaico fenomeno di occupazione illegittima di terreni e masserie purtroppo ancora presente e diffuso nel nostro territorio.