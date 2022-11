UniFg, approvato finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica

FOGGIA, 16/11/2022 – Approvato lo Schema di Convenzione tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Foggia per il finanziamento di posti di professore di ruolo dell’area medica funzionali all’ accreditamento di scuole di specializzazione di nuova istituzione.

Il contributo finanziario annuo a carico della Regione è fissato in 1.125.200 euro, da erogare in favore dell’Università di Foggia, per un importo complessivo di 16.878.000 euro in quindici anni. L’ampliamento dell’offerta formativa riguarderà le specialità di: allergologia, chirurgia maxillo-facciale, chirurgia toracica, cardiochirurgia, dermatologia, ematologia, endocrinologia, gastroenterologia, medicina del lavoro, neurologia , oftalmologia, medicina termale.