Foggia al centro della sostenibilità e dei diritti

Il Programma Nazionale per la formazione e l’informazione sull’efficienza energetica “Italia in Classe A”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato dall’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica dell’Enea, in collaborazione con il Comune di Foggia, Farm Cultural Park, l’Associazione Ifun e altre associazioni, svilupperà da lunedì prossimo 18 novembre la ‘Settimana della sostenibilità energetica della città di Foggia’, con una serie di attività diffuse, tra cui il programma formativo KDZEnergy Foggia, dedicato alle scuole elementari, e l’ “OPP! Festival Energie U18- Foggia”, festival diffuso sulla cultura della transizione energetica, dedicato agli studenti di ogni ordine e grado.

Parallelamente, il prossimo 20 novembre si celebra la Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e l’amministrazione comunale insieme alla sezione locale dell’Unicef, alla Camera dei Minori e alla Biblioteca “la Magna Capitana” ha organizzato la ‘Settimana dei Diritti’. Le due iniziative si intrecceranno lunedì prossimo 18 novembre nell’ “autobus dei diritti”, che alle ore 8.45 dalla scuola elementare Manzoni porterà 50 alunni a Palazzo di Città, dove partiranno due laboratori: uno sui diritti del bambino, nella sala del Consiglio comunale, e l’altro sulla mostra dedicata all’energia allestita nell’androne antistante la sala consiliare. Dopo un quarto d’ora, l’autobus ripartirà diretto alla scuola Pascoli-Santa Chiara (accanto alla Cattedrale), per la consegna della Dichiarazione universale dei diritti del bambino. Dopo farà ulteriori tappe nelle altre scuole elementari cittadine.

“La concomitanza degli appuntamenti, prevalentemente rivolti agli alunni e agli studenti della nostra città, hanno portato a una naturale convergenza, per una duplice sensibilizzazione: sulle tematiche ambientali ed energetiche e sull’affermazione dei diritti dei minori” spiega Giulio De Santis, assessore con delega sia alle Politiche energetiche che alla Legalità. “Saranno giorni densi di impegno e contenuti, grazie alla collaborazione di una serie di partners che ringraziamo per la comune visione di una città proiettata al futuro, con appuntamenti che illustreremo proprio nell’Autobus dei diritti, sul quale inviteremo i giornalisti a salire in un punto stampa insolito ma che intende trasmettere il senso delle iniziative in programma e il loro comune denominatore” annuncia.

Foggia, 16 novembre 2024