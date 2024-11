Foggia celebra il 25° anniversario della Facoltà di Medicina

Il prossimo lunedì 18 novembre, alle ore 10.30, il Polo Biomedico “Emanuele Altomare” di Foggia ospiterà la cerimonia commemorativa per il 25° anniversario della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia. Un appuntamento di grande rilievo per il territorio e per il mondo accademico, che vedrà la partecipazione di personalità di spicco, tra cui il Vicepresidente e Assessore alla Sanità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.

La Facoltà di Medicina, istituita nel 1999, si è affermata come un centro di eccellenza a livello nazionale e internazionale, grazie ai successi raggiunti nella didattica, nella ricerca e nella sanità pubblica. “Questi venticinque anni rappresentano un percorso di crescita, sfide e innovazione, sempre con l’obiettivo di formare professionisti competenti e di contribuire a un sistema sanitario più forte”, ha dichiarato il Preside della Facoltà, prof. Giuseppe Carrieri. La collaborazione con il Policlinico Riuniti di Foggia, la Regione Puglia e altre istituzioni locali ha permesso di realizzare importanti progetti, consolidando il ruolo della Facoltà come punto di riferimento per la formazione e la ricerca medica.

La cerimonia prenderà il via con un’esibizione degli studenti del Conservatorio “U. Giordano” di Foggia, seguita dagli interventi di rappresentanti accademici e istituzionali, tra cui:

– Lorenzo Lo Muzio, Rettore dell’Università di Foggia

– Maria Aida Episcopo, Sindaca di Foggia

– Giorgio Ferretti, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Foggia-Bovino

Gli interventi tematici ripercorreranno i 25 anni di storia della Facoltà, evidenziando risultati e prospettive, con un focus sulle nuove sfide della sanità, tra cui la trasformazione digitale e il potenziamento delle strutture ospedaliere locali. La cerimonia sarà anche l’occasione per celebrare il contributo del Policlinico Riuniti, che dal 2019 al 2023 ha visto un incremento dei ricavi e delle prestazioni ambulatoriali. “I numeri testimoniano la qualità e l’impegno dei nostri operatori. Davanti a noi ci sono progetti ambiziosi, come il Centro Grandi Ustionati e la riqualificazione del Monoblocco”, ha sottolineato il Direttore Generale del Policlinico, dott. Giuseppe Pasqualone.

La giornata si chiuderà con la consegna di targhe commemorative ai Rettori, Presidi e Direttori generali che hanno segnato la storia della Facoltà, seguita da un brindisi augurale. L’evento rappresenta non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per guardare al futuro, con l’obiettivo di continuare a promuovere eccellenza e innovazione nel settore medico.