Foggia, Millico: "Speriamo che i tifosi scelgano di incitarci piuttosto che criticarci"

Dopo la vittoria contro la Juventus Next Gen della scorsa settimana, il Foggia si deve accontentare di un pareggio casalingo contro la Casertana, accolto dai fischi del pubblico dello stadio Zaccheria. Intervenuto ai microfoni di Antenna Sud, l’esterno rossonero Vincenzo Millico ha espresso il suo punto di vista sulle reazioni dei tifosi:

“Siamo professionisti, e il nostro compito è vincere le partite. A volte ci riusciamo, altre no. È importante però lavorare per conquistare il sostegno del pubblico, soprattutto nei momenti difficili. Stiamo dando il massimo per cambiare questa percezione e speriamo che i tifosi scelgano di incitarci piuttosto che criticarci.”

Un appello che punta a ricucire il legame con i sostenitori, essenziale per affrontare al meglio i prossimi impegni della stagione.

Lo riporta Tuttocalciopuglia.com