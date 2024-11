FOGGIA – Trova per strada una ingente somma di denaro e la consegna alla Polizia Locale.

È successo qualche giorno fa a Foggia. Autore del nobile gesto un cittadino straniero residente in Italia.

L’uomo, dopo aver rinvenuto il denaro per strada, ha subito fermato una pattuglia della Polizia Locale in quel momento di lì in transito manifestando l’intenzione di restituirlo al proprietario.

“Sicuramente, chi li ha persi, ne avrà bisogno” ha dichiarato l’uomo agli agenti.

La Polizia Locale ha avviato la procedura per la restituzione dei soldi al legittimo proprietario e tutte le previsioni di Legge.