MANFREDONIA (FOGGIA) – “Città Protagonista condivide nella forma e nei contenuti la nota pubblica del proprio consigliere comunale Libero Palumbo ed esprime meravigliato disappunto nei riguardi del Sindaco Domenico La Marca che censura con una nota a sua firma una interrogazione all’Amministrazione e l’intervento in Consiglio comunale dello stesso consigliere.

Mai era accaduto niente di tutto questo, mai un consigliere comunale è stato censurato, e vilipeso il suo ruolo istituzionale di garante della legalità e trasparenza degli atti amministrativi dell’Ente che democraticamente rappresenta per scelta dei cittadini.

Crediamo che l’intervento scritto del Sindaco, a cui abbiamo appreso, con stupore ancora maggiore, si è aggiunto quello inviato al consigliere di minoranza Vincenzo Di Staso, da parte di un suo assessore che mostra pregiudizio personale e una assoluta ignoranza politica-amministrativa, se non fosse che la suddetta è già stata consigliera comunale di maggioranza nella precedente amministrazione, pur inappropriato sia solo una ingenuità di chi per la prima volta è chiamato a ricoprire il difficile ruolo di Amministratore pubblico e speriamo che invece faccia tesoro, con la sua intera Giunta, degli interventi di tutti i consiglieri comunali che svolgono il loro dovere meritoriamente nei luoghi deputati, le commissioni consiliari e soprattutto in Consiglio Comunale”.

Lo riporta una nota di Città Protagonista.