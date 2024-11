San Giovanni Rotondo, al via il nuovo anno dell’Inclusion Desk

Il prossimo 18 novembre alle ore 15:30, presso il Centro Emma Francavilla di San Giovanni Rotondo, si terrà l’inaugurazione del nuovo anno formativo dell’Inclusion Desk, lo sportello di formazione dedicato al personale educativo nato l’anno scorso dalla collaborazione tra l’Università di Foggia, in particolare il Centro di Bilancio di Competenze, il Comune di San Giovanni Rotondo e l’Istituto Tecnico “Di Maggio”. L’Inclusion Desk rappresenta un’importante iniziativa volta a fornire supporto e formazione continua al personale educativo, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e migliorare la qualità dell’insegnamento nelle scuole.

All’evento inaugurale saranno presenti Daniela Dato, Ordinaria di Pedagogia e Direttrice del Centro di Bilancio di Competenze, Stefania Maria Siccardi, Assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione del Comune di San Giovanni Rotondo, Antonella Miscio, Referente per i Servizi Sociali del Comune, Rocco D’Avolio, Dirigente Scolastico It “L. Di Maggio” e Angela De Leo, Coordinatrice dello Sportello. Durante l’incontro, queste figure chiave illustreranno le attività previste per il nuovo anno formativo e offriranno una panoramica sulle risorse e le opportunità di crescita professionale disponibili per il personale educativo. Tra le novità: percorsi formativi atti a supportare le figure impegnate nelle relazioni di aiuto e incontri con gli studenti sul focus dell’orientamento attivo.

La benedizione di Fra’ Pasquale Cianci, Responsabile del Servizio Provinciale di pastorale Giovanile e Vocazionale OFM e il suo messaggio sull’importanza di fare rete per supportare i sogni delle nuove generazioni, concluderà l’evento. Questa inaugurazione non rappresenta solo l’inizio di un nuovo anno formativo, ma anche un passo avanti significativo nella costruzione di una comunità educativa più inclusiva e preparata ad affrontare le sfide del futuro. L’Inclusion Desk, con il suo approccio innovativo e il suo impegno verso l’eccellenza formativa, si preannuncia come un punto di riferimento fondamentale per tutti gli operatori del settore.

L’invito a partecipare è esteso a tutto il personale interessato a conoscere più da vicino le attività e i benefici offerti dall’Inclusion Desk e ai giovani interessati a costruire in modo consapevole il proprio progetto di vita. Un appuntamento imperdibile per chi desidera investire nella propria crescita professionale e contribuire al progresso dell’educazione inclusiva.