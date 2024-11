San Marco in Lamis: insediato il nuovo Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi - Fonte Immagine: Civico93

La Giornata Mondiale della Gentilezza è stata scelta con intenzione per accogliere ufficialmente i nuovi consiglieri e le nuove consigliere eletti per l’anno scolastico 2024/2025. Un momento significativo per ricordare l’importanza di prendersi cura di ciò che ci circonda, promuovendo buone pratiche ispirate alla gentilezza e al rispetto reciproco.

Questo evento rappresenta un passo importante verso il rafforzamento della cittadinanza attiva. L’Amministrazione comunale, il Consiglio comunale, l’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco-De Carolis, l’Istituto Comprensivo Balilla-Compagnone-Rignano, insieme agli eletti e ai partecipanti, sono tutti fieri del risultato raggiunto. È un chiaro esempio di impegno condiviso per il bene comune.

Ben 17 ragazze e ragazzi sono pronti a intraprendere questa nuova avventura, assumendo il ruolo di guide e modelli positivi per i loro coetanei. L’Amministrazione si impegna ad ascoltare le loro proposte e, collaborando insieme, trovare soluzioni che possano rispondere alle loro esigenze e contribuire al miglioramento della comunità.

Un caloroso augurio a tutti i nuovi consiglieri e un sincero ringraziamento ai ragazzi e alle ragazze che hanno concluso il loro mandato, lasciando un segno tangibile nella crescita della nostra città.

Un ringraziamento speciale va inoltre alle dirigenti scolastiche e alle insegnanti che, con dedizione e passione, hanno guidato i giovani in questo percorso, contribuendo a rendere la cerimonia un momento indimenticabile.

Insieme si cresce, insieme si costruisce un futuro migliore.

Lo riporta Civico93.