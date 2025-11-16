Edizione n° 5886

BALLON D'ESSAI

INFANTE // Foggia, Enrico Infante a un passo dalla Procura: tra emergenza criminalità
15 Novembre 2025 - ore  20:27

CALEMBOUR

DIRIGENTE // Calciatore ruba in casa del dirigente della squadra rivale. 21enne trovato con 1.400 euro e denunciato
16 Novembre 2025 - ore  10:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Calciatore ruba in casa del dirigente della squadra rivale. 21enne trovato con 1.400 euro e denunciato

DIRIGENTE Calciatore ruba in casa del dirigente della squadra rivale. 21enne trovato con 1.400 euro e denunciato

Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato: il dirigente si è svegliato e si è accorto che qualcuno era entrato in casa e aveva rubato 2mila euro in contanti.

(immagine d'archivio, fonte image questure sul web, Polizia)

(immagine d'archivio, fonte image questure sul web, Polizia)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Novembre 2025
Cronaca // Focus //

ansa. Un calciatore di 21 anni è stato denunciato per aver rubato in casa del dirigente di una squadra avversaria: é avvenuto ad Ischia e i protagonisti sono un giovane giocatore del Lacco Ameno e il dirigente dell’Asd Real Forio, la squadra di Forio D’Ischia che milita nel campionato di Eccellenza.

Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato: il dirigente si è svegliato e si è accorto che qualcuno era entrato in casa e aveva rubato 2mila euro in contanti.

Le telecamere hanno infatti ripreso una persona che ha agito da sola, indossando una felpa con cappuccio. Un soggetto che ai militari non era sconosciuto e che somigliava molto ad un giovane che frequenta i locali di Forio.
Le ricerche si sono concluse presto: il giovane è stato bloccato a Chiaia di Forio, nelle vie dello shopping: aveva una busta piena di vestiti e in tasca ancora 1.400 euro. Per il giovane calciatore è così scattata la denuncia, mentre il denaro sarà restituito al dirigente sportivo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO