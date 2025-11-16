Edizione n° 5886

Home // 5 Reali Siti // Cinque Reali Siti ed Emergenza sicurezza, Fratoianni: interrogazione parlamentare urgente

FRATOIANNI Cinque Reali Siti ed Emergenza sicurezza, Fratoianni: interrogazione parlamentare urgente

L’atto parlamentare fa luce sulla situazione insostenibile del Comune di Stornara (5.800 abitanti), rimasto completamente senza servizi di prelievo e versamento dopo i due gravi assalti

FRATOIANNI - ph wikipedia

AUTORE:
Daniela Iannuzzi
PUBBLICATO IL:
16 Novembre 2025
5 Reali Siti // Cerignola //

Statoquotidiano.it, 16 novembre 2025. Stornara – L’emergenza sicurezza e la drammatica interruzione dei servizi bancari e postali nei 5 Reali Siti sono giunte al centro del dibattito nazionale. A seguito dell’azione e della segnalazione del candidato regionale Vincenzo Signoriello alla dirigenza nazionale di Sinistra Italiana (AVS), l’On. Nicola Fratoianni ha tempestivamente depositato un’interrogazione parlamentare urgente indirizzata al Ministro dell’Economia e a quello dell’Interno.

L’atto parlamentare fa luce sulla situazione insostenibile del Comune di Stornara (5.800 abitanti), rimasto completamente senza servizi di prelievo e versamento dopo i due gravi assalti con la tecnica della “marmotta”: l’esplosione del bancomat di Intesa Sanpaolo il 25 ottobre e, poco prima, dello sportello Postamat il 14 agosto.

Un “Paese in Guerra” Senza Servizi Essenziali
Come evidenziato dall’interrogazione, la mancanza di sportelli costringe i cittadini, in particolare la popolazione anziana, a spostarsi altrove per ritirare contanti. L’ufficio postale mobile giunto in paese non dispone di contante sufficiente e costringe a lunghe code. La situazione è stata drammaticamente riassunta dal Sindaco di Stornara, Roberto Nigro: «Non abbiamo più nulla. Siamo in ginocchio. È un paese in guerra».

La mozione sottolinea come la ripetizione degli assalti (che in Puglia nel 2024 sono stati 115, con una forte escalation a Foggia tra settembre e ottobre 2025 ) segnali una chiara carenza dell’adeguata presenza dello Stato e delle Forze dell’Ordine.

Il documento chiede ai Ministri:
1. Al Ministro dell’Economia: Quali iniziative urgenti siano previste per ripristinare i servizi venuti meno da parte delle società (Poste Italiane e Intesa Sanpaolo).
2. Al Ministro dell’Interno: Quali urgenti iniziative si intendano intraprendere per ripristinare un adeguato ed efficiente controllo da parte delle Forze dell’Ordine del Comune di Stornara e della provincia di Foggia.

Dichiarazione di Vincenzo Signoriello:
“Sono contento che la mia attenzione e la sollecitazione diretta abbiano portato a una risposta immediata da parte di Sinistra Italiana. Questa interrogazione parlamentare dimostra che la battaglia per la sicurezza e i servizi nei 5 Reali Siti non può più essere rimandata. La politica deve dare risposte concrete, non solo promesse. La nostra candidatura in AVS è l’unico modo per garantire che la voce e l’emergenza del nostro territorio trovino un ascolto autorevole e tempestivo a ogni livello istituzionale, da Roma alla Regione. Non ci accontentiamo di denunciare, noi agiamo.”

