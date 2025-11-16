Cinque Reali Siti ed Emergenza sicurezza, l’Onorevole Fratoianni: interrogazione parlamentare urgente

Stornara, 16/11/2025 – L’emergenza sicurezza e la drammatica interruzione dei servizi bancari e postali nei 5 Reali Siti sono giunte al centro del dibattito nazionale.

A seguito dell’azione e della segnalazione del candidato regionale Vincenzo Signoriello alla dirigenza nazionale di Sinistra Italiana (AVS), l’On. Nicola Fratoianni ha tempestivamente depositato un’interrogazione parlamentare urgente indirizzata al Ministro dell’Economia e a quello dell’Interno.

L’atto parlamentare fa luce sulla situazione insostenibile del Comune di Stornara (5.800 abitanti), rimasto completamente senza servizi di prelievo e versamento dopo i due gravi assalti con la tecnica della “marmotta”: l’esplosione del bancomat di Intesa Sanpaolo il 25 ottobre e, poco prima, dello sportello Postamat il 14 agosto.