Da Foggia parte il “laboratorio Puglia”: Schlein e Bonaccini caricano il Pd in vista delle Regionali del 23 e 24 novembre

Dopo un pranzo tipicamente foggiano – che la segretaria ha definito dal palco “un’esperienza importante da portare con sé” – Schlein è salita sul palco del Teatro Giordano, pieno fino al limite consentito dalle norme di sicurezza, lasciando fuori molti simpatizzanti che non sono riusciti a entrare.

Al suo fianco Bonaccini, con lo sguardo già rivolto oltre il voto regionale: in Puglia, ha spiegato, il Pd vuole dimostrare che il centrosinistra può ancora essere competitivo e che la partita non finisce il 24 novembre, ma continua verso l’appuntamento, ben più impegnativo, con le Politiche. Mercoledì sera a Foggia è atteso anche il candidato presidente, Antonio Decaro, per la chiusura della campagna elettorale in piazza.

In sala erano presenti molti volti noti del Pd pugliese. Il senatore Francesco Boccia ha ricordato i vent’anni di governo regionale del centrosinistra, fatti di “successi ma anche sacrifici”, sottolineando come Foggia sia la parte della Puglia che ha pagato il prezzo più alto in termini sociali, economici e di sicurezza. Proprio da qui, ha insistito, il partito deve ripartire: “A Foggia dobbiamo ancora dare tanto, tutti insieme”.

A fare gli onori di casa il segretario provinciale del Pd, Pierpaolo d’Arienzo, che ha accompagnato gli interventi dal palco. Molto applaudito il contributo di Nazario Frascaria, esponente dei Giovani Democratici di Capitanata, che i dirigenti nazionali hanno citato come esempio di una generazione impegnata e combattiva.

Per Bonaccini, la Puglia è “un laboratorio incredibile” da cui deve arrivare un segnale forte al resto del Paese: non solo sull’importanza della vittoria, ma sulla possibilità concreta di costruire un’alternativa alla destra. Da qui il richiamo insistito all’unità: con l’attuale legge elettorale, ha ammonito, la compattezza del centrosinistra è condizione necessaria, anche se non sufficiente, per vincere. Il riferimento è alla sconfitta di tre anni fa, quando il fronte progressista si presentò diviso in tre tronconi, lasciando campo libero a un centrodestra unito.

Bonaccini ha avvertito che il nemico più insidioso, oggi, è l’astensionismo, soprattutto quando il risultato appare scontato: la tentazione di disertare le urne può crescere proprio in quelle situazioni. E ha invitato il Pd a non ricadere nei vizi storici di liti interne e polemiche permanenti: “Non abbiamo perso sempre perché eravamo più deboli, ma spesso perché eravamo più divisi”.

Schlein ha rilanciato la sfida su sanità pubblica, giustizia sociale e difesa dei servizi universali. Secondo la segretaria, le destre non si batteranno inseguendole sul loro terreno, ma costringendole a confrontarsi con le questioni che evitano di affrontare: il diritto alle cure a prescindere dal reddito, la qualità del lavoro, la lotta alle diseguaglianze.

Ampio spazio è stato dedicato alla figura di Antonio Decaro, già sindaco di Bari. Schlein ha respinto l’idea che sia soltanto un “candidato naturale”, definendolo piuttosto un “candidato popolare”, radicato nei territori e riconosciuto per la sua esperienza amministrativa. La segretaria ha ringraziato anche il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, per l’impegno sul fronte sanitario e della programmazione economica.

Sul palco è stato rivendicato il lavoro degli ultimi anni: la Puglia, dopo lo shock del Covid, ha registrato un rimbalzo del Pil intorno al 9% e ha visto crescere in modo significativo il peso del turismo sul prodotto regionale, passato – è stato ricordato – da circa il 4% del Pil nel 2011 a un valore stimato dieci punti più alto oggi. Numeri che, nelle intenzioni del Pd, raccontano una regione capace di ripartire. Da qui il ringraziamento di Schlein al presidente uscente Michele Emiliano “a cui dobbiamo tanto”.

Un passaggio importante è stato dedicato anche a Foggia e alla battaglia per la legalità. Rivolgendosi alla sindaca Maria Aida Episcopo, seduta in prima fila, Schlein ha ribadito il sostegno del Pd alla sfida quotidiana contro le mafie e la criminalità organizzata, invitando le amministrazioni e la società civile a essere “anticorpi” del sistema democratico, con la promessa che il partito sarà al loro fianco.

In questo quadro, Foggia diventa simbolo e banco di prova: se il “laboratorio Puglia” funzionerà qui, nelle intenzioni del gruppo dirigente dem, potrà indicare la strada per ricostruire un centrosinistra competitivo a livello nazionale.

Articolo rielaborato a partire da contenuti pubblicati su foggiatoday.it

foto video enzo maizzi