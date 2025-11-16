Foggia piange Lina Fanizzi, fondatrice dell’Associazione Bambini Cerebrolesi

Lutto nel mondo del volontariato foggiano e dell’intero terzo settore di Capitanata. Si è spenta all’età di 83 anni Carmela “Lina” Fanizzi, presidente e fondatrice dell’Associazione Bambini Cerebrolesi (ABC) di Foggia, punto di riferimento per decine di famiglie alle prese con la disabilità e con percorsi di cura complessi e faticosi.

Era il 1994 quando Lina ebbe l’intuizione e il coraggio di dare vita all’ABC, organizzazione di volontariato nata per offrire sostegno concreto ai bambini e agli adulti cerebrolesi e per non lasciare sole le loro famiglie. In questi trent’anni l’associazione ha affiancato genitori e caregiver nelle terapie riabilitative, nelle battaglie burocratiche, nell’accesso ai servizi e nell’organizzazione di attività e iniziative pensate per il benessere psico-fisico e sociale delle persone con disabilità.

La notizia della scomparsa è stata comunicata dalla stessa associazione con un messaggio carico di affetto: «La nostra Lina, presidente e fondatrice, è entrata nella casa del Padre, oggi, accompagnata dall’amore delle sue figlie, dei nipoti Gianmarco, Carolina, Luca, Marinella, la sorella Anna, i generi e tutti i ragazzi dell’associazione ABC». L’ultimo saluto è previsto domenica 16, dalle 10 alle 20, presso la sede dell’ABC Puglia in corso Roma 194 a Foggia, dove amici, volontari, famiglie e cittadini potranno renderle omaggio.

I funerali saranno celebrati lunedì 17 novembre, alle 16, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano. Una comunità intera è attesa per stringersi attorno alla famiglia Fanizzi e al “popolo” dell’ABC, che in Lina ha sempre riconosciuto una guida sicura. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore dal mondo dell’associazionismo e non solo. «Il volontariato foggiano perde una delle figure più importanti e di prestigio, grazie per quanto hai fatto», scrive Cesare Gaudiano, presidente regionale Puglia del Cnifp – Comitato nazionale Fair Play, ricordando la sua presenza costante e discreta in ogni contesto legato alla solidarietà.

Profondo e personale anche il ricordo di Alessandro Scolozzi, dell’associazione Plastic Free: «Ho conosciuto Lina Fanizzi, una donna che ha dedicato la sua vita, fino all’ultimo, ai suoi ragazzi, dispensando amore e generosità senza mai chiedere nulla in cambio. Ha ricevuto tanto affetto dai suoi “figli”, che l’hanno accolta nel loro cuore come una mamma gentile e premurosa. Questo è il messaggio che lei mi ha lasciato». Dalle testimonianze emergono i tratti di una donna forte ma mite, umile, sempre attenta alle fragilità, non solo dei ragazzi e delle famiglie seguite dall’ABC ma anche degli indigenti del quartiere: un punto di riferimento silenzioso per chiunque bussasse alla porta dell’associazione in cerca di un aiuto o semplicemente di ascolto.

Per molti, Lina Fanizzi è stata una “madre sociale”, capace di trasformare il dolore personale e le difficoltà in un impegno quotidiano, ostinato, a favore degli altri. «Ha dedicato la sua vita agli altri senza chiedere mai nulla in cambio», scrivono in tanti sui social e nei messaggi giunti all’associazione. Con la sua scomparsa, Foggia perde una figura simbolo del volontariato, ma l’eredità di Lina continuerà a vivere nel lavoro dell’ABC, nelle storie dei bambini e degli adulti accompagnati lungo i percorsi di cura, e nella rete di solidarietà che, grazie a lei, in questi anni ha saputo farsi comunità.