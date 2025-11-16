Edizione n° 5886

BEFFA // TFS/TFR: la Cgil denuncia l'ennesima beffa ai danni dei lavoratori pubblici
15 Novembre 2025 - ore  10:31

CONDONO // Manovra 2026: torna il condono edilizio e scoppia la polemica politica
15 Novembre 2025 - ore  10:36

Foggia piange Lina Fanizzi, fondatrice dell'Associazione Bambini Cerebrolesi

LUTTO Foggia piange Lina Fanizzi, fondatrice dell’Associazione Bambini Cerebrolesi

Aveva 83 anni, una vita spesa accanto alle famiglie più fragili

Foggia piange Lina Fanizzi, fondatrice dell’Associazione Bambini Cerebrolesi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

Lutto nel mondo del volontariato foggiano e dell’intero terzo settore di Capitanata. Si è spenta all’età di 83 anni Carmela “Lina” Fanizzi, presidente e fondatrice dell’Associazione Bambini Cerebrolesi (ABC) di Foggia, punto di riferimento per decine di famiglie alle prese con la disabilità e con percorsi di cura complessi e faticosi.

Era il 1994 quando Lina ebbe l’intuizione e il coraggio di dare vita all’ABC, organizzazione di volontariato nata per offrire sostegno concreto ai bambini e agli adulti cerebrolesi e per non lasciare sole le loro famiglie. In questi trent’anni l’associazione ha affiancato genitori e caregiver nelle terapie riabilitative, nelle battaglie burocratiche, nell’accesso ai servizi e nell’organizzazione di attività e iniziative pensate per il benessere psico-fisico e sociale delle persone con disabilità.

La notizia della scomparsa è stata comunicata dalla stessa associazione con un messaggio carico di affetto: «La nostra Lina, presidente e fondatrice, è entrata nella casa del Padre, oggi, accompagnata dall’amore delle sue figlie, dei nipoti Gianmarco, Carolina, Luca, Marinella, la sorella Anna, i generi e tutti i ragazzi dell’associazione ABC». L’ultimo saluto è previsto domenica 16, dalle 10 alle 20, presso la sede dell’ABC Puglia in corso Roma 194 a Foggia, dove amici, volontari, famiglie e cittadini potranno renderle omaggio.

I funerali saranno celebrati lunedì 17 novembre, alle 16, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano. Una comunità intera è attesa per stringersi attorno alla famiglia Fanizzi e al “popolo” dell’ABC, che in Lina ha sempre riconosciuto una guida sicura. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore dal mondo dell’associazionismo e non solo. «Il volontariato foggiano perde una delle figure più importanti e di prestigio, grazie per quanto hai fatto», scrive Cesare Gaudiano, presidente regionale Puglia del Cnifp – Comitato nazionale Fair Play, ricordando la sua presenza costante e discreta in ogni contesto legato alla solidarietà.

Profondo e personale anche il ricordo di Alessandro Scolozzi, dell’associazione Plastic Free: «Ho conosciuto Lina Fanizzi, una donna che ha dedicato la sua vita, fino all’ultimo, ai suoi ragazzi, dispensando amore e generosità senza mai chiedere nulla in cambio. Ha ricevuto tanto affetto dai suoi “figli”, che l’hanno accolta nel loro cuore come una mamma gentile e premurosa. Questo è il messaggio che lei mi ha lasciato». Dalle testimonianze emergono i tratti di una donna forte ma mite, umile, sempre attenta alle fragilità, non solo dei ragazzi e delle famiglie seguite dall’ABC ma anche degli indigenti del quartiere: un punto di riferimento silenzioso per chiunque bussasse alla porta dell’associazione in cerca di un aiuto o semplicemente di ascolto.

Per molti, Lina Fanizzi è stata una “madre sociale”, capace di trasformare il dolore personale e le difficoltà in un impegno quotidiano, ostinato, a favore degli altri. «Ha dedicato la sua vita agli altri senza chiedere mai nulla in cambio», scrivono in tanti sui social e nei messaggi giunti all’associazione. Con la sua scomparsa, Foggia perde una figura simbolo del volontariato, ma l’eredità di Lina continuerà a vivere nel lavoro dell’ABC, nelle storie dei bambini e degli adulti accompagnati lungo i percorsi di cura, e nella rete di solidarietà che, grazie a lei, in questi anni ha saputo farsi comunità.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO