Giornata mondiale dei poveri, a Foggia 120 a tavola con la Caritas

«Aumentano i bisognosi, servono interventi strutturali e più giustizia sociale»

FOGGIA – Un pranzo condiviso per ricordare che, dietro le cifre della povertà, ci sono volti, storie, famiglie. In occasione della nona Giornata mondiale dei poveri, istituita da papa Francesco, circa 120 persone in difficoltà hanno preso parte oggi a un pranzo solidale organizzato dalla Caritas diocesana e dall’arcidiocesi di Foggia-Bovino nei locali della parrocchia San Guglielmo e Pellegrino, nel capoluogo dauno.

Attorno ai tavoli, ospiti, volontari, operatori Caritas e membri delle comunità parrocchiali hanno condiviso il pasto e momenti di ascolto, in un clima semplice ma carico di significato. Non solo un gesto di assistenza, ma un segno concreto di vicinanza in un territorio che, come ricordato dagli organizzatori, continua a fare i conti con un impoverimento diffuso e crescente.

«C’è moltissimo da fare», ha sottolineato l’arcivescovo di Foggia-Bovino, monsignor Giorgio Ferretti, che ha partecipato all’iniziativa incontrando una per una le persone sedute ai tavoli. Ferretti ha richiamato i dati più recenti diffusi da Caritas: il numero delle famiglie italiane che vivono sulla soglia della povertà è aumentato del 43%. «La situazione è drammatica – ha osservato – e qui nella nostra provincia lo vediamo ogni giorno. Questo territorio sta precipitando economicamente e non possiamo limitarci a risposte emergenziali: servono interventi strutturali».

L’arcivescovo ha indicato alcuni ambiti chiave su cui intervenire con politiche di lungo periodo: acqua, agricoltura, sanità, istruzione. Settori che, in un’area come quella foggiana, si intrecciano con il lavoro, la dignità delle persone, la possibilità stessa di restare o tornare a progettare il proprio futuro. «Non basta guardare alla macroeconomia – ha rilanciato –. È necessario prendersi cura delle singole famiglie, delle loro fragilità quotidiane. Tanti arrivano qui da lontano cercando una vita migliore, ma ci sono anche tanti poveri “di casa nostra” che non riescono più a far fronte alle spese».

Ferretti ha voluto infatti ricordare che la povertà non ha un solo volto: non riguarda esclusivamente migranti o persone senza dimora, ma tocca sempre più spesso segmenti “insospettabili” della popolazione. «I poveri non sono solo stranieri – ha spiegato –. Ci sono anziani con pensioni minime che non riescono più a far fronte al caro vita, famiglie che non riescono a pagare l’affitto o le utenze, lavoratori precari che con uno stipendio instabile non riescono a coprire le necessità di base. È un pezzo delle nostre famiglie, del nostro tessuto sociale».

Un quadro confermato anche da chi, quotidianamente, coordina i centri di ascolto e i servizi Caritas sul territorio. «Negli ultimi anni abbiamo registrato un aumento significativo delle persone che si rivolgono a noi», racconta Khady Sene, direttrice della Caritas diocesana di Foggia. «Le richieste non riguardano più soltanto generi alimentari o vestiti, ma bisogni complessi: sostegno nel pagamento di bollette e affitti, aiuto nella gestione dei debiti, supporto psicologico, orientamento al lavoro».

Particolarmente preoccupante è il dato sulle famiglie giovani. «Vediamo sempre più nuclei con bambini piccoli o con diversi figli che non riescono a tirare avanti – prosegue Sene –. Non si tratta solo di marginalità estrema, ma di un ceto medio impoverito che, a causa dell’aumento dei costi e della precarietà lavorativa, scivola lentamente verso la povertà».

Per rispondere a queste situazioni, la Caritas diocesana sta lavorando a progetti mirati che coinvolgano le parrocchie e le realtà associative locali. «Il nostro obiettivo – spiega la direttrice – è sostenere le Caritas parrocchiali, rafforzando il lavoro di comunità. Non vogliamo limitarci all’aiuto immediato, pur necessario, ma costruire percorsi che rimettano al centro la persona, la sua autonomia e la sua dignità. Per questo stiamo cercando di far nascere iniziative dedicate alle diverse fragilità: famiglie numerose, anziani soli, giovani senza prospettive».

La Giornata mondiale dei poveri diventa così, anche a Foggia, un’occasione per rilanciare un appello alla responsabilità collettiva. «Tutti – ha insistito monsignor Ferretti – dobbiamo prendere coscienza che c’è bisogno di più giustizia sociale e di più solidarietà. Non possiamo abituarci alla povertà, non possiamo considerarla un semplice dato statistico. Ogni numero corrisponde a una vita che chiede di non essere lasciata indietro».