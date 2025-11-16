Redazione ANSA. Un giovane di 22 anni, Vincenzo Bochicchio, di Maschito (Potenza), è morto nella serata di ieri in un incidente stradale avvenuto – per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri – sulla strada Oraziana, nei pressi di Ripacandida (Potenza).

Nell’incidente, che ha coinvolto due automobili, sono rimaste ferite altre tre persone, di cui una in codice rosso, soccorse dagli operatori sanitari del 118.

“La nostra Comunità – è scritto in un post pubblicato sui social del Comune di Maschito – è stata colpita da una notizia terribile.

In un grave incidente avvenuto ieri sera ha perso la vita Vincenzo Bochicchio. Aveva solo 22 anni, una giovane vita spezzata troppo presto. Un ragazzo conosciuto e benvoluto da tutti. Il suo amico, Rosario che viaggiava con lui, è ora in ospedale. Nell’altra auto coinvolta viaggiavano due ragazzi di Ripacandida, anch’essi rimasti feriti. Due comunità vicine, unite ora dallo stesso dolore.

Il sindaco Luigi Rafti, l’amministrazione comunale e tutta di Maschito la comunità si stringono con profonda commozione attorno ai familiari, agli amici e anche alla comunità di Ripacandida, sconvolti da questa tragedia che ha interrotto un sabato sera come tanti. A tutti voi va il nostro pensiero, la nostra preghiera e il nostro più sincero abbraccio”.

