Edizione n° 5886

BALLON D'ESSAI

INFANTE // Foggia, Enrico Infante a un passo dalla Procura: tra emergenza criminalità
15 Novembre 2025 - ore  20:27

CALEMBOUR

DIRIGENTE // Calciatore ruba in casa del dirigente della squadra rivale. 21enne trovato con 1.400 euro e denunciato
16 Novembre 2025 - ore  10:24

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // La Tucson Angel Manfredonia si impone in trasferta: super Ba e Marzulli

BASKET La Tucson Angel Manfredonia si impone in trasferta: super Ba e Marzulli

Dopo un avvio in salita, la formazione di coach Ciociola costruisce una vittoria preziosa con carattere

La Tucson Angel Manfredonia si impone in trasferta: super Ba e Marzulli

ph Tucson Angel Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Novembre 2025
Manfredonia // Sport //

FOGGIAAl PalaRusso la Tucson Angel Manfredonia conquista una vittoria pesantissima contro la Nuova Libertas Foggia, imponendosi per 71-64 dopo una partita intensa, combattuta e ricca di colpi di scena. Una prova di carattere che consente alla formazione sipontina di proseguire il suo cammino in Serie D con rinnovate ambizioni.

Avvio di gara favorevole ai padroni di casa, che con aggressività e precisione conducono i primi minuti (4-2, 10-8). Ma a metà primo quarto Manfredonia cambia marcia: un parziale devastante di 0-12, guidato da una difesa feroce e da un attacco finalmente ispirato, ribalta inerzia e punteggio, costringendo Foggia a rincorrere già sul 12-22 alla prima sirena.

Il secondo periodo si apre con la reazione dei gialloneri, che si rifanno sotto fino al -5 (19-24). La Tucson Angel, però, è chirurgica nei momenti opportuni e vola sul 21-34 prima dell’ennesimo rientro foggiano. All’intervallo lungo il distacco è comunque contenuto (31-36), con la partita ancora apertissima.

Terzo quarto al cardiopalma: la Libertas rientra in campo con una furia agonistica, piazza il sorpasso e tocca anche il +3 (46-43). È il momento in cui emerge la qualità degli ospiti: Ibra Ba – autentico protagonista del match – piazza tre triple consecutive, ridando slancio e fiducia all’Angel, che riesce a chiudere la terza frazione in vantaggio (50-54).

Nell’ultimo periodo il copione non cambia. Manfredonia prova l’allungo (50-60), ma Foggia resta aggrappata con orgoglio, fino al -5 (61-66). La differenza arriva nei dettagli: lucidità, solidità difensiva e sangue freddo nel finale premiano la squadra di coach Ciociola, che chiude sul 64-71 una partita fondamentale.

Prestazione di squadra solida e convincente per la Tucson Angel Manfredonia, che mostra equilibrio, personalità e presenza fisica anche nei momenti più delicati. Una vittoria che vale oro, non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale.

TABELLINI

Nuova Libertas Foggia: Bonetti 3, Pedarra 10, Di Franco 6, Morelli L. 5, Lombardi 3, Ferramosca, Cavallone 14, Mazzeo 17, De Lallo, Olivieri, Morelli M., Pileo 6.
Allenatore: Morelli G.

Tucson Angel Manfredonia: Ba 16, Carmone 9, Vuovolo 2, Marzulli 16, Grasso 7, Ciociola F. 7, Stankowski 14, più Prencipe G., Prencipe D., Trombettella, Longo, Bottalico.
Allenatore: Ciociola G. – Assistente: Carbone.

Arbitri: Lorusso e Roberti di Altamura
Parziali: 12-22, 19-14, 19-18, 14-17.

La Tucson Angel Manfredonia si impone in trasferta: super Ba e Marzulli
ph Tucson Angel Manfredonia

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO