La Tucson Angel Manfredonia si impone in trasferta: super Ba e Marzulli

FOGGIA – Al PalaRusso la Tucson Angel Manfredonia conquista una vittoria pesantissima contro la Nuova Libertas Foggia, imponendosi per 71-64 dopo una partita intensa, combattuta e ricca di colpi di scena. Una prova di carattere che consente alla formazione sipontina di proseguire il suo cammino in Serie D con rinnovate ambizioni.

Avvio di gara favorevole ai padroni di casa, che con aggressività e precisione conducono i primi minuti (4-2, 10-8). Ma a metà primo quarto Manfredonia cambia marcia: un parziale devastante di 0-12, guidato da una difesa feroce e da un attacco finalmente ispirato, ribalta inerzia e punteggio, costringendo Foggia a rincorrere già sul 12-22 alla prima sirena.

Il secondo periodo si apre con la reazione dei gialloneri, che si rifanno sotto fino al -5 (19-24). La Tucson Angel, però, è chirurgica nei momenti opportuni e vola sul 21-34 prima dell’ennesimo rientro foggiano. All’intervallo lungo il distacco è comunque contenuto (31-36), con la partita ancora apertissima.

Terzo quarto al cardiopalma: la Libertas rientra in campo con una furia agonistica, piazza il sorpasso e tocca anche il +3 (46-43). È il momento in cui emerge la qualità degli ospiti: Ibra Ba – autentico protagonista del match – piazza tre triple consecutive, ridando slancio e fiducia all’Angel, che riesce a chiudere la terza frazione in vantaggio (50-54).

Nell’ultimo periodo il copione non cambia. Manfredonia prova l’allungo (50-60), ma Foggia resta aggrappata con orgoglio, fino al -5 (61-66). La differenza arriva nei dettagli: lucidità, solidità difensiva e sangue freddo nel finale premiano la squadra di coach Ciociola, che chiude sul 64-71 una partita fondamentale.

Prestazione di squadra solida e convincente per la Tucson Angel Manfredonia, che mostra equilibrio, personalità e presenza fisica anche nei momenti più delicati. Una vittoria che vale oro, non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale.

TABELLINI

Nuova Libertas Foggia: Bonetti 3, Pedarra 10, Di Franco 6, Morelli L. 5, Lombardi 3, Ferramosca, Cavallone 14, Mazzeo 17, De Lallo, Olivieri, Morelli M., Pileo 6.

Allenatore: Morelli G.

Tucson Angel Manfredonia: Ba 16, Carmone 9, Vuovolo 2, Marzulli 16, Grasso 7, Ciociola F. 7, Stankowski 14, più Prencipe G., Prencipe D., Trombettella, Longo, Bottalico.

Allenatore: Ciociola G. – Assistente: Carbone.

Arbitri: Lorusso e Roberti di Altamura

Parziali: 12-22, 19-14, 19-18, 14-17.