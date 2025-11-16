Edizione n° 5886

INFANTE // Foggia, Enrico Infante a un passo dalla Procura: tra emergenza criminalità
15 Novembre 2025 - ore  20:27

DIRIGENTE // Calciatore ruba in casa del dirigente della squadra rivale. 21enne trovato con 1.400 euro e denunciato
16 Novembre 2025 - ore  10:24

Home // Manfredonia // "Manfredonia, due milioni spesi senza salvare Ippocampo: inchiesta della Corte dei conti"

GDM “Manfredonia, due milioni spesi senza salvare Ippocampo: inchiesta della Corte dei conti”

Articolo odierno della Gazzetta del Mezzogiorno.it

La Sezione Giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di Rocco Lavilla, ex Ispettore Superiore della Polizia di Stato

ph image archivio, la repubblica di bari

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

Le opere che avrebbero dovuto proteggere il villaggio turistico di Ippocampo, sulla riviera Sud di Manfredonia, non sono mai state concluse. E non sono mai state neppure collaudate. Così, secondo la Procura regionale della Corte dei conti, oltre 2,2 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Puglia e pagati dal Comune di Manfredonia alle imprese aggiudicatarie dell’appalto sarebbero stati di fatto spesi inutilmente.

L’intervento, avviato nel 2015 per fermare le periodiche inondazioni che mettono in ginocchio residenti e turisti, avrebbe dovuto rappresentare il punto di svolta per un’area fragile, spesso trasformata in un grande bacino d’acqua a causa delle mareggiate e della mancanza di adeguate protezioni. Ma le promesse dei progetti non si sono mai tradotte in opere funzionanti.

Lo riporta un articolo riportato in data odierna da La Gazzetta del Mezzogiorno.it, a firma di Massimiliano Scagliarini.

1 commenti su "“Manfredonia, due milioni spesi senza salvare Ippocampo: inchiesta della Corte dei conti”"

  1. Qui non realizzate e spesi tanti soldi…, mentre i frangiflutti realizzati e prospicenti Viale del Sole non hanno risolto il problema per cui furono ideate/progettate e realizzate…
    Dove stà l’inghippo, lavori pubblici affidati senza che alcuno ne controllasse la regolare esecuzione… e chi s’è visto s’e visto…
    E intanto il debito pubblico aumenta e chi paga il tutto ed il malaffare è sempre PAPPAGONE…

LASCIA UN COMMENTO