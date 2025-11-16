Le opere che avrebbero dovuto proteggere il villaggio turistico di Ippocampo, sulla riviera Sud di Manfredonia, non sono mai state concluse. E non sono mai state neppure collaudate. Così, secondo la Procura regionale della Corte dei conti, oltre 2,2 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Puglia e pagati dal Comune di Manfredonia alle imprese aggiudicatarie dell’appalto sarebbero stati di fatto spesi inutilmente.

L’intervento, avviato nel 2015 per fermare le periodiche inondazioni che mettono in ginocchio residenti e turisti, avrebbe dovuto rappresentare il punto di svolta per un’area fragile, spesso trasformata in un grande bacino d’acqua a causa delle mareggiate e della mancanza di adeguate protezioni. Ma le promesse dei progetti non si sono mai tradotte in opere funzionanti.

Lo riporta un articolo riportato in data odierna da La Gazzetta del Mezzogiorno.it, a firma di Massimiliano Scagliarini.