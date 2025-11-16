Manfredonia, il viaggio della memoria torna in Capitanata: Dario Vassallo e Rosario Cusmai insieme per “Per la Puglia”

FOGGIA – C’è un filo invisibile che lega la Capitanata al Cilento, la memoria a una nuova visione di impegno politico. È il filo che unisce Dario Vassallo, presidente della Fondazione dedicata al fratello Angelo – il Sindaco Pescatore assassinato nel 2010 per la sua battaglia contro illegalità e camorra – a Rosario Cusmai, figura radicata nel territorio foggiano e candidato alle elezioni regionali nella lista “Per la Puglia”.

Non è solo una storia di amicizia, ma di condivisione di ideali, di rispetto per una politica vissuta come servizio e non come potere. Dario Vassallo non è nuovo a gesti che vanno oltre la retorica: il suo impegno civile ha sempre mantenuto vivi i valori di Angelo, un uomo che ha difeso la sua terra con il coraggio di chi crede nella bellezza e nella legalità.

E proprio da questi valori prende forma il sostegno al percorso politico di Rosario Cusmai. Una scelta che si fa testimonianza, che parla di fiducia, di visione e di continuità. Un abbraccio ideale tra due territori – il Cilento e la Capitanata – entrambi bisognosi di politiche che sappiano tutelare, valorizzare, costruire futuro, e non solo gestire emergenze.

«La presenza di Dario Vassallo non è simbolica ma sostanziale: significa portare nella nostra terra lo spirito di chi non arretra davanti alle ingiustizie», dichiara Cusmai. «È la conferma che esiste una Puglia che vuole cambiare, che sceglie la trasparenza come metodo, che crede nella forza delle comunità unite attorno a un progetto di rinascita». Una presenza che profuma di lealtà e impegno. Un gesto che ricorda quanto la politica, quando è autentica, possa diventare luogo di costruzione collettiva, memoria viva e – soprattutto – promessa di futuro.