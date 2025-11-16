Monte Sant’Angelo – 15 novembre 2025 sarà ricordato come un giorno memorabile per la città dei due siti UNESCO. Migliaia di pellegrini provenienti dal Brasile hanno invaso pacificamente le vie del centro storico per raggiungere il Sacro Grottone del Santuario di San Michele Arcangelo, cuore spirituale del Gargano e meta di pellegrinaggio internazionale.

Una lunghissima fila, oltre un chilometro, ha serpeggiato da Piazza Beneficenza fino all’ingresso del Santuario, attraversando con fede e rispetto Corso Garibaldi. Un altro flusso di fedeli scendeva ordinatamente da Via Castello, dando vita a uno spettacolo di umanità vivace e multicolore: volti, voci, lingue diverse ma accomunate dallo stesso desiderio, quello di entrare nel cuore sacro della grotta micaelica.

Interpellati durante la processione, molti dei pellegrini hanno raccontato di provenire dal Brasile e di essere in cammino verso Roma per il Giubileo. Nel percorso, Monte Sant’Angelo rappresenta una tappa privilegiata, un luogo che – come spiegato loro – è stato scelto nei secoli da papi, imperatori, sovrani e devoti di ogni tempo per ottenere indulgenze plenarie, grazie alla particolare elezione divina attribuita al Santuario attraverso la figura dell’Arcangelo Michele.

Il Monte Gargano, sacro da più di quindici secoli, continua a esercitare un fascino spirituale unico, sostenuto da una devozione popolare costante che lo ha reso uno dei principali poli della cristianità. Fa infatti parte della cosiddetta “Linea Sacra di San Michele”, una direttrice immaginaria che collega luoghi dedicati all’Arcangelo da occidente a oriente: dallo Skellig Michael in Irlanda, passando per Mont Saint-Michel in Francia, fino al monastero di Panormitis in Grecia e al Monte Carmelo in Israele.

Al centro di questa retta ideale, il Santuario di Monte Sant’Angelo si conferma un ponte tra i popoli e tra le culture, un punto d’incontro tra Oriente e Occidente, antico e moderno. Meta spirituale per chi cerca redenzione e traccia di una storia che attraversa i secoli, la grotta sacra di San Michele continua ad accogliere pellegrini da tutto il mondo, in un pellegrinaggio che è al tempo stesso cammino fisico e viaggio dell’anima.

Sulla Via Micaelica – antico itinerario longobardo che collegava la Puglia a Roma e a Gerusalemme – si rinnova così, ancora una volta, l’abbraccio tra fede, storia e pellegrinaggio. Monte Sant’Angelo, nel suo silenzio e nella sua luce serafica, resta fedele alla sua vocazione: essere sentinella di pace e custode del mistero divino.

di Giuseppe Piemontese