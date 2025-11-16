La Procura di Verona ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo in concorso in relazione alla morte di Anna Zilio, runner di 39 anni trovata senza vita nel proprio letto lo scorso 14 ottobre. La notizia è stata riportata dal quotidiano L’Arena e confermata da altre fonti locali.

Il nuovo procedimento si affianca all’inchiesta già avviata, sempre contro ignoti, per falso nei certificati medici rilasciati alla donna dopo il 2021. Nel corso delle indagini preliminari sarebbero emerse alcune incongruenze nelle documentazioni sanitarie, che hanno spinto gli investigatori ad approfondire la vicenda.

Previsto un esame tossicologico sui campioni di sangue

Secondo quanto riferito da L’Arena e dal Corriere del Veneto, la Procura ha deciso di disporre un esame tossicologico sui campioni di sangue prelevati durante l’autopsia. L’incarico sarà formalmente affidato lunedì dalla pm Silvia Facciotti alla professoressa Donata Favretto, docente di tossicologia forense all’Università di Padova.

Gli accertamenti, qualificati come atti irripetibili, dovranno stabilire se la sportiva avesse assunto farmaci o sostanze particolari prima del decesso. Nella sua abitazione sono stati trovati soltanto integratori comuni — magnesio e potassio — e la famiglia ha escluso categoricamente qualsiasi ipotesi di doping.

Un secondo caso: la morte di Alberto Zordan

La vicenda di Anna Zilio si inserisce in un quadro più ampio che comprende anche la morte di Alberto Zordan, 48 anni, di Sovizzo, deceduto di recente e sulla cui scomparsa indaga la Procura di Vicenza. I due atleti facevano parte della stessa società sportiva, la Team Km Sport, ma non si conoscevano personalmente e seguivano programmi di allenamento e staff medici diversi.

Per Zordan, a differenza di quanto emerso nel caso Zilio, tutti i certificati medici risultano in regola.

Le indagini proseguono per fare piena luce sui due decessi, al momento senza alcun collegamento accertato tra loro.

Lo riporta l’Ansa.