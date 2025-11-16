Precipita dal balcone di un B&B: il gip libera Stojanovic “Indizi insufficienti per l’arresto”

David Stojanovic, il 25enne indagato per la morte di Leonardo Fiorini, è tornato in libertà. A stabilirlo è il giudice per le indagini preliminari di Roma, che nell’ordinanza di scarcerazione ha ritenuto “non sufficienti” gli elementi raccolti finora per applicare una misura cautelare. Il giovane era stato fermato dopo la tragedia avvenuta giovedì sera in un bed and breakfast della capitale, dove il 27enne ciociaro è precipitato dal balcone perdendo la vita.

Secondo quanto emerge dagli atti, Stojanovic è risultato positivo ai cannabinoidi. Una circostanza che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti, così come le condizioni psicofisiche della vittima e la ricostruzione degli istanti che hanno preceduto il volo fatale. Il gip, tuttavia, sottolinea come al momento non vi siano “indizi di colpevolezza tali da giustificare la detenzione”, invitando ad attendere i risultati degli accertamenti medico-legali, a partire dall’autopsia e dalle analisi tossicologiche su Fiorini.

Un ruolo importante nella decisione è stato giocato dalle testimonianze raccolte tra i residenti della zona, alcuni dei quali hanno assistito alle concitate fasi immediatamente precedenti alla caduta. Le deposizioni — spiega il giudice — convergono nel descrivere il tentativo di Stojanovic di trattenere Fiorini per una gamba, nel tentativo di impedirgli di scavalcare il parapetto. Uno sforzo ritenuto compatibile con il racconto fornito dall’indagato, che ha parlato di un improvviso comportamento irrazionale da parte dell’amico.

Proprio la dinamica di quei momenti resta il nodo centrale dell’inchiesta. Le testimonianze, infatti, risultano “non del tutto coincidenti” per quanto riguarda ciò che è accaduto nei minuti precedenti, in particolare sul modo in cui Fiorini sarebbe salito sul parapetto prima di precipitare. Per il gip, si tratta di un dettaglio decisivo per definire l’esatta qualificazione giuridica del fatto: gesto volontario? perdita di equilibrio? o un’interazione fra i due giovani degenerata in un incidente?

Il giudice non esclude nemmeno che il comportamento della vittima possa essere stato alterato dall’assunzione di sostanze, ipotesi ventilata dallo stesso indagato. Secondo l’ordinanza, la versione di Stojanovic appare “allo stato credibile”, soprattutto alla luce della possibilità — ancora tutta da verificare — che Fiorini possa aver manifestato una reazione psicotica acuta, conseguente a un uso occasionale di cannabinoidi.

Resta ora ai periti il compito di chiarire cosa sia realmente accaduto in quella stanza e su quel balcone. Gli esiti dell’autopsia, delle analisi tossicologiche e delle perizie tecniche sulla struttura del parapetto dovranno fornire un quadro più nitido. Solo allora la procura potrà valutare se procedere con nuove contestazioni o se la tragedia debba essere ricondotta a un drammatico incidente.

Intanto Stojanovic, che ha sempre sostenuto di aver cercato di salvare l’amico, attende gli sviluppi dell’indagine da uomo libero. Il fascicolo resta aperto per omicidio, ma la ricostruzione definitiva della vicenda appare ancora lontana.

Lo riporta l’Ansa.