Puglia, Decaro: «Il nostro vero nemico è l’astensionismo»

«Votare è un atto di democrazia, non lasciamo che decidano gli altri»

BARLETTA – «L’avversario per tutti noi candidati è davvero l’astensionismo. Io sto dicendo di andare a votare, indipendentemente da chi i pugliesi vogliono votare, perché votare è un atto di democrazia». Antonio Decaro, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia, sceglie Barletta per rilanciare il suo appello alla partecipazione in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre.

Sul palco, davanti a una platea composta da militanti, amministratori locali, semplici curiosi e tante famiglie, l’ex sindaco di Bari insiste sul tema che considera decisivo per l’esito della sfida elettorale: la partecipazione al voto. «Il diritto di voto ce lo siamo conquistati – ricorda –. Non ce lo hanno regalato: tanti anni fa se lo sono conquistati i nostri nonni, non noi. Alcuni hanno perso la vita per darci questo diritto. Utilizziamo questo diritto, non facciamo scegliere agli altri».

Nelle parole di Decaro l’invito non è rivolto solo al suo elettorato di riferimento, ma a tutti i pugliesi, a prescindere dall’orientamento politico. L’obiettivo dichiarato è riportare alle urne quella parte di cittadini che negli ultimi appuntamenti elettorali ha scelto di restare a casa, alimentando percentuali di affluenza sempre più basse. «Non è vero che votare non serve a niente – insiste –. Non è vero che siamo tutti uguali. Scegliamo, ma scegliamo noi».

Il candidato del centrosinistra lega il tema dell’astensionismo al futuro della regione, richiamando più volte l’identità e l’orgoglio pugliese. «Dimostriamo anche al resto del Paese che c’è una Puglia migliore – afferma –. Una Puglia che non si rassegna, che vuole ancora lottare con determinazione per un destino migliore, per la nostra comunità e per la nostra terra». Parole che intrecciano registri diversi: da un lato l’appello civile, quasi pedagogico, dall’altro la spinta motivazionale rivolta al suo campo politico.

A pochi giorni dall’apertura delle urne, la campagna elettorale entra nella fase conclusiva e il richiamo al voto diventa la cifra di molti interventi pubblici. Decaro, che in queste settimane sta attraversando la regione toccando grandi città e centri più piccoli, presenta la partecipazione come il primo terreno su cui misurare la qualità della democrazia regionale. Senza un’affluenza adeguata, suggerisce, qualsiasi programma rischia di poggiare su fondamenta fragili.

Dietro l’insistenza sul «non far decidere gli altri» si legge la preoccupazione che a determinare il risultato siano minoranze organizzate, mentre una larga parte della popolazione resta ai margini del processo decisionale. È un rischio che il candidato collega anche al crescente senso di sfiducia nei confronti delle istituzioni, dei partiti e, più in generale, della politica. Per questo, dal palco di Barletta, il suo messaggio è semplice e diretto: «Andate a votare, scegliete chi volete, ma andateci».

Nel dibattito pubblico nazionale il tema della partecipazione elettorale è ormai da anni uno dei più sensibili: tornate alle urne sempre più rarefatte e campagne permanenti sui social hanno reso più fragile il rapporto tra cittadini e istituzioni. In questo contesto, l’appello di Decaro da Barletta si inserisce in un quadro più ampio, in cui la sfida non è solo conquistare consensi, ma recuperare fiducia e spingere chi si sente distante dalla politica a tornare protagonista del proprio futuro.

Nel finale del suo intervento Decaro torna a rivolgersi soprattutto ai più giovani, che più di altre fasce di età disertano le urne: «Il voto non è un rito vuoto – conclude –. È lo strumento che abbiamo per provare a cambiare le cose. Se rinunciamo a usarlo, qualcun altro deciderà al nostro posto. E allora, tra chi vuole scegliere e chi preferisce subire, io spero che la Puglia stia dalla parte di chi sceglie».