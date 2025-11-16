“Santa Dalila”, un docufilm per chiedere la santità

La storia di Dalila Iafelice, morta nel 2017 per salvare il suo cane

MATERA, 16 novembre 2025 – Un film-documento per trasformare una vicenda di cronaca in un esempio di fede, altruismo e sacrificio. Si intitola “Santa Dalila” il docufilm firmato dalla giornalista e documentarista Anna Langone, presentato in anteprima nazionale al Matera Film Festival, che punta ad aprire un percorso di beatificazione e canonizzazione per Dalila Iafelice, 28 anni, originaria di San Severo (Foggia), morta nell’agosto 2017 nel tentativo di salvare il proprio cane finito sui binari.

L’opera ripercorre gli ultimi anni di vita di Dalila, segnati da prove dolorose ma anche da una crescente apertura agli altri. A 18 anni la giovane rimane coinvolta in un grave incidente stradale: due suoi coetanei perdono la vita, lei sopravvive ma è costretta a una lunga e faticosa riabilitazione. Da quel momento, il docufilm racconta una svolta interiore: Dalila decide di “restituire” il dono della vita ricevuto, dedicandosi con discrezione a chi è in difficoltà.

Nel film emergono il contesto familiare e il peso delle responsabilità. Dopo la scomparsa prematura del padre, Dalila si impegna in più lavori per sostenere la madre e le cinque sorelle, contribuendo al bilancio domestico e cercando di non far mancare nulla alle persone che ama. La dimensione della fatica quotidiana, tra turni, lavoretti e sacrifici, si intreccia con una disponibilità costante verso chiunque chieda un aiuto.

Una parte importante del racconto è dedicata alla sua sensibilità verso gli animali. Dalila diventa donatrice di sangue, ma al tempo stesso non resta indifferente ai cani randagi che incontra: li raccoglie dalla strada, li cura, li affida a familiari e amici, costruendo attorno a sé una piccola rete solidale. Nel docufilm la sua figura è descritta come un punto di riferimento: amici, conoscenti e vicini sanno di poter contare su di lei, su una parola di conforto o su un gesto concreto.

La tragedia arriva nel pomeriggio del 9 agosto 2017, in una giornata estiva come tante. Dalila ha appuntamento con un padre e il suo bambino, rimasto orfano di madre, per accompagnarli a vedere alcune casette di legno vicino alla spiaggia di Chieuti, sul Gargano. Si incontrano alla stazione ferroviaria. È lì che, in pochi istanti, la normalità si spezza.

Secondo la ricostruzione riproposta dal docufilm, all’apertura dell’auto il cane di Dalila scappa e corre sui binari. Lei lo segue d’istinto, cercando di riportarlo al sicuro. Un treno è in arrivo, lo spazio e i secondi sono pochissimi: l’animale riesce a salvarsi, ma Dalila viene travolta e perde la vita. Nel film questo momento non è spettacolarizzato, ma trasformato in una sorta di “ritorno” della memoria, un punto di arrivo di tutto il suo cammino umano e spirituale.

“Santa Dalila” alterna materiali d’archivio, testimonianze e ricordi di familiari e amici, con immagini dei luoghi in cui la giovane ha vissuto, lavorato, amato. La scelta di un tono intimo, lontano dall’enfasi, punta a restituire la normalità di una ragazza come tante, capace però di gesti estremi nell’amore per gli altri e per le creature più fragili.

L’obiettivo dichiarato del progetto è sostenere la richiesta di apertura di un processo di beatificazione da parte della Chiesa. Il docufilm non si limita a ricordare la morte eroica di Dalila, ma mette in luce la coerenza di una vita intera, segnata da sofferenza, solidarietà e servizio silenzioso. Una coerenza che, secondo chi la conosceva, rende la sua storia degna di essere proposta come modello di santità contemporanea.

Con la presentazione al Matera Film Festival, il lavoro di Anna Langone apre così una nuova fase: quella della memoria condivisa. Dalila Iafelice esce dalla dimensione locale della cronaca per entrare, almeno nelle intenzioni degli autori e dei promotori, in un orizzonte più ampio, dove la sua vicenda personale diventa simbolo di un amore radicale, fino al dono della propria vita.