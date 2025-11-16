Schlein: “Sono disperati, rispolverano il condono del 2003. Sulla casa non hanno fatto nulla”

ANSA. BARLETTA, 16 novembre 2025. “La vecchia politica non mi sorprende. È la vecchia politica che, sotto elezioni, nella disperazione, a pochi giorni dal voto, rispolvera un condono di Berlusconi del 2003”. Così la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è intervenuta a Barletta durante un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato del centrosinistra Antonio Decaro, in vista delle elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre.

Schlein ha criticato duramente il governo sul tema dell’emergenza abitativa. “Per tre anni sulla casa non ha fatto nulla. Anzi, una cosa l’ha fatta: ha cancellato il fondo per l’affitto che sosteneva le famiglie in difficoltà e che oggi rischiano lo sfratto”, ha dichiarato.

La leader dem ha quindi rilanciato le proposte del suo partito: “Chiediamo di ripristinare quel fondo, triplicarne le risorse e avviare un vero investimento sulle case popolari. Le liste d’attesa sono lunghissime, anche qui in Puglia, e non possiamo ignorare il grido d’aiuto di migliaia di famiglie”.

Il comizio si inserisce nel tour elettorale del centrosinistra che, nelle ultime settimane, sta intensificando le attività in vista del voto regionale.

© ANSA – Riproduzione riservata