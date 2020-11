Il secondo Risorgimento a Foggia (XV)

(continua da giovedì scorso)



Dopo Manfredonia, alla fine, giunse il momento di Foggia. Emblematico, è il titolo di un editoriale a firma di Argus apparso su Il Corriere di Foggia. Una frase secca, un consiglio, un imperativo: “Non astenersi!” Questo per delucidare l’atmosfera serpeggiante in città. Nel capoluogo, come abbiamo visto, all’alba dell’estate, le condizioni igienico – sanitarie erano ancora seriamente compromesse dalla guerra e dall’occupazione alleata. In più vi era “una larghissima opposizione, ancora inerte, disorientata, disorganizzata e sfiduciata”, inclinata decisamente verso l’astensione. I partiti (sei le liste: Dc, Pci, Psi, Uq, trotskisti, lista “Città di Foggia”) faticavano a far presa sui cittadini, la stampa li incitava a superare le pregiudiziali ideologiche ed a votare, sfruttando il sistema proporzionale, per gli elementi migliori.



Di più. Al già diffuso malessere, si aggiunsero intoppi di carattere burocratico. Oltre seimila certificati elettorali non vennero recapitati, non garantendo, di fatto, il diritto al voto.

Pertanto, non c’è da sorprendersi per il dato dell’affluenza ai seggi: votò poco più del 60% degli aventi diritto. Un contesto in cui è difficile poter parlare di vincitori e sconfitti. I primi non divennero titolari del Governo, legittimati a governare dalla cittadinanza; i secondi avrebbero potuto facilmente eludere le responsabilità della penuria elettorale con le argomentazioni burocratiche.

In ogni caso, il partito maggiormente suffragato fu l’Uomo Qualunque, ancora una volta emerso vincente dal caos. 14 i seggi conquistati dai qualunquisti. Cinque in più dei socialisti. 8 furono ottenuti dai comunisti, 7 dalla Dc, uno a testa per le due liste indipendenti -consiglieri eletti: LIBERAL – QUALUNQUISTI: Michele Bisceglia (12.924 voti), Paolo Telesforo (9.840 voti), Giulio De Petra (8.636 voti), Vito Ciampoli (7.842 voti), Giacomo Celentano (7.730 voti), Gennaro Russo (7.724 voti), Giuseppe Radogna (7.720 voti), Umberto Liguori (7.711 voti), Domenico Titta (7.700 voti), Michele Surdi (7.690 voti), Tullio Mancini (7.683 voti), Oreste Fasano (7.683 voti), Giuseppe Cardellino (7.676 voti), Coriolano Casalanguida (7.674 voti); PARTITO SOCIALISTA: Alessandro Avitabile (5.365 voti), Anna Matera Di Lauro (5.327 voti), Mario Natola (5.237 voti), Edmondo Bucci ( 5.126 voti), Alfredo Borgia (5.026 voti), Matteo Azzarone (4.956 voti), Luigi Cucci (4.943 voti), Luigi Triggiani (4.938 voti); PARTITO COMUNISTA: Giuseppe Imperiale (7.227 voti), Arturo Casarelli (5.070 voti), Luigi Maccione (5.020 voti), Michele Metta (4.857 voti), Michele Palumbo (4.757 voti), Emilia Da Lima (4.730 voti), Savino Quadraro (4.660 voti), Gino Acquaviva (4.654 voti); DEMOCRISTIANI: Luigi Turtur (4.353 voti), Antonietta Acquaviva (4.335 voti), Pasquale Antonucci (3.916 voti), Emilio Benvenuto (3.829 voti), Silvio Nobili (3.858 voti), Claudio Cecchini (3.881 voti), Ettore Rossi (3.627 voti); TROSKISTI: Romeo Mangano (979 voti); LISTA CITTA’ DI FOGGIA: Luigi Sbano (867 voti) -.



I pronostici della vigilia vennero letteralmente sovvertiti. Ancora il 18 novembre, infatti, a meno di una settimana dalle votazioni, le proiezioni previdero una netta affermazione della Dc, sulla scia delle elezioni del giugno, con un pronostico di 12 seggi su 40 totali, prima dei liberal-qualunquisti (9 su 40), dei socialisti (7 su 40), dei comunisti e della lista “Città di Foggia” guidata dall’ex sindaco Luigi Sbano (5 su 40) e dei Quartinternazionalisti (2 su 40).



Invece la Democrazia Cristiana, a conti fatti, fu il partito con il declino più sensibile, passando da 12.875 voti delle elezioni di giugno a 3.767. Incredibilmente e clamorosamente, il calo fu di quasi diecimila voti. Non spiegabile, dunque, neppure al netto dei certificati mancanti. Fu una bocciatura chiara e netta, evidente, malgrado la giustificazione abbozzata da Il Corriere di Foggia, secondo cui delle quasi 4.000 schede annullate, la maggioranza «portavano il voto alla Dc e la preferenza al qualunquista Bisceglia». Anche il Partito Socialista ebbe un calo di consensi stimabile intorno alle duemila unità, dai 6.774 di giugno, a 4.794. Progressi decisi fecero i comunisti e i qualunquisti. I primi passando da 3.056 voti a oltre 4.500 e i secondi, in unione con i liberali, ottennero 7.676 preferenze mentre il 2 giugno, da soli, riscossero un discreto favore facendo segnare un totale di 4.788 voti.



Tra i quaranta consiglieri eletti, cui spettava a loro volta la nomina del sindaco, la novità assoluta fu costituita dalla presenza di tre donne: Anna Matera Di Lauro, eletta tra le fila del Partito Socialista con 5.327 voti, Emilia Da Lima, tra quelle del Partito Comunista con 4.730 voti e, infine, Antonietta Acquaviva, democristiana, con 4.335 preferenze.



Tuttavia, quasi immediatamente, i contrasti tra le posizioni diverse dei partiti del Consiglio comunale vennero a galla. Romeo Mangano, unico eletto della lista indipendente quartinternazionalista, venne invitato dal consiglio a rassegnare le dimissioni poiché mai chiarita la sua posizione circa l’accusa di aver avuto contatti diretti con l’Ovra, la polizia segreta di Mussolini. Liberali e qualunquisti, vale a dire il blocco di maggioranza, non parteciparono alle convocazioni del Consiglio bloccando così l’elezione del primo sindaco veramente (anche se solo indirettamente) voluto dai foggiani e lo stesso Michele Bisceglia, il politico più suffragato della città ed il nome più papabile per la poltrona di primo cittadino, dinanzi al boicottaggio della propria fazione, lasciò. Dopo oltre un mese e mezzo di rimandi e scontri per la mancanza del numero legale, il 9 gennaio 1947, il Consiglio Comunale decise di procedere alla votazione per la carica di Sindaco. Una nomina da affrettare il più possibile considerato l’immobilismo in cui, questi screzi, avevano gettato la già difficile situazione della città. Così, con «il settore destro, quello destinato ai liberal – qualunquisti, anche stavolta deserto» e invece «il banco sinistro affollato [da] socialisti, comunisti e democristiani [che] sono tutti presenti», si procedette alla votazione rigorosamente segreta. Su 40 consiglieri totali, votarono i 25 presenti. Poi, a voto concluso “si passa allo scrutinio. «Imperiale» dice la prima scheda; «Imperiale» la seconda; «Imperiale» la terza, la quarta, la quinta, ecc… Solo la 18 non dice nulla (si ipotizza che fosse stata quella dello stesso Imperiale oppure di Luigi Sbano, nda). Ormai il giuoco è fatto. Alle 18.27 l’on. Giuseppe Imperiale risulta eletto sindaco con 24 voti.”



Quindi, con tutti i pronostici a favore dei democristiani e la maggioranza ai qualunquisti, il primo sindaco “libero” della città di Foggia fu un comunista. Sostanzialmente si avverò quello richiesto prima delle elezioni. Si volevano uomini capaci e valenti e Imperiale lo era, vista anche la sua partecipazione alla Costituente.

La provincia, dunque, svoltò proprio nelle battute conclusive dell’anno, passando dall’appoggio alle destre a quello alle sinistre. La prova era decisiva, bisognava affrontare difficoltà immani senza più l’ausilio dei militari Alleati che, gradualmente, stavano lasciando le nostre terre. Iniziò il momento delle responsabilità a partire dal 1947, anno in cui, la stesura della Costituzione occupò gran parte dei discorsi dei rappresentanti politici. Dopo aver dato un volto alla provincia, infatti, personaggi come Recca, Miccolis, Ruggiero, Imperiale, tentarono di darlo anche all’Italia, per portare alla luce spirito e cultura di una popolazione sempre viva.