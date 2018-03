Emergenza rifiuti Foggia, Vendola: città al bivio

Di:

Bari/Foggia – “DESIDERO, anzitutto, esprimere il mio sincero apprezzamento per il. La sua opera di coordinamento attivo e di proposta sta aiutando concretamente la comunità foggiana a intravedere una via uscita dalla cosiddetta emergenza nel servizio rifiuti, originata – è bene ricordarlo – dal fallimento disastroso della società Amica”. Così il governatore regionale Nichi Vendola in una nota di stamane relativamente all’emergenza rifiuti nel capoluogo dauno.“E’ giunto il momento di definire un percorso concreto per ritornare alla normalità. Considero pertanto che la strada tracciata in questi giorni a più mani dal Prefetto, dagli Assessori regionali all’Ambiente e al Welfare, dalla task force regionale e dal Sindaco Mongelli sia l’unica credibile. Purtroppo,(possibile riferimento a sindacato Fiadel, verso il quale è stata presentata una denuncia-querela, vedi in basso, ndr), che ostacolano la soluzione e che, strumentalizzando la preoccupazione dei lavoratori, propongono una sorta di ‘emergenza permanente’, certo non nell’interesse dei cittadini. Oggi, Foggia è davanti ad un bivio. Auspico che il Sindaco interpreti i sentimenti della più vasta opinione pubblica della città e superi con forza gli ostacoli frapposti da interessi poco chiari. Ma, sono certo,saprà farsi condurre dal suo senso della legalità e dalla responsabilità di dare al più presto ai cittadini di Foggia un servizio efficiente”, ha concluso Vendola.Redazione Stato@riproduzioneriservata