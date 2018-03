Al di sotto di quale reddito non si pagano le tasse?

Di:

La normativa fiscale italiana prevede la cosiddetta No Tax Area: si tratta di una soglia di reddito al di sotto della quale non sono dovute imposte, poiché le detrazioni sul reddito superano l’Irpef (l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche); per i redditi da lavoro dipendente, la No Tax Area è pari a 8.145,32 Euro annui.

Fonte articolo: www.laleggepertutti.it