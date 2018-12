Aria di festa in città con la “Banda dei Babbi Natale”

Di:

Natale è gioia e la scuola è condivisione, ed ecco il connubio prendere forma nelle varie iniziative messe a punto dall’istituto comprensivo Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta.

Grande successo per la sfilata della “Banda dei Babbi Natale” organizzata dai docenti dell’Istituto che, insieme alla banda musicale Città di Manfredonia guidata dal Maestro Giovanni Esposto, ha animato le strade di Manfredonia suonando i motivi tipici natalizi e distribuendo caramelle ai bambini.

Il numeroso e festante gruppo dei Babbi Natale versione musicanti ha effettuato soste per la città regalando un po’ di spensieratezza a grandi e piccini.

Recite, allestimenti di presepi, il concerto dell’orchestra dell’istituto presso l’auditorium dell’Ungaretti il 17 e il 18 dicembre alle 17.30: tante ed interessanti sono le iniziative, che culmineranno il prossimo 20 dicembre alle ore 17.00 presso il teatro del plesso Ungaretti, dove gli spettatori verranno accolti dai tre fantasmi del Natale passato, presente e futuro per assistere ad un classico natalizio per eccellenza, “A Christmas Carol”, messo in scena dai ragazzi dell’Ungaretti-Madre Teresa col supporto dei docenti.

La cittadinanza è invitata.



Maria Teresa Valente

Presidente Consiglio d’Istituto Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta