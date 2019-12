Anagrafe rifiuti, in Consiglio la proposta di Franzoso

. E’ quanto prevede la proposta di legge depositata in V commissione consiliare e presentata questa mattina in Consiglio regionale dalla consigliera di Forza Italia Francesca Franzoso insieme a Massimiliano Iervolino, segretario nazionale del partito Radicale e consulente della Commissione Bicamerale sulle Ecomafie e Annarita Di Giorgio per l’Associazione Pannella.

“Un’iniziativa urgente e necessaria – secondo la forzista Franzoso – dal momento che la Puglia vive un’emergenza ambientale diventata ormai strutturale e a cui, nonostante i proclami del presidente Michele Emiliano, il governo regionale non riesce a porre rimedio”.

“E’ da 5 anni – spiega la consigliera – che attendiamo un nuovo Piano rifiuti, ma della bozza presentata lo scorso giugno non vi è traccia, né tantomeno si è dato avvio alla costruzione dei nuovi impianti di compostaggio per il trattamento della frazione organica. Non sappiamo nulla di come vengono gestiti i rifiuti pugliesi e l’impegno dei cittadini nel praticare la raccolta differenziata viene vanificato nel momento in cui l’umido viene smaltito in discarica piuttosto che essere destinato ai siti specializzati”.

“Il compito principale dell’ente – ribadisce Franzoso – dovrebbe essere quello di programmare e controllare, e invece qui si continua ad assistere ad una gestione approssimativa e poco trasparente, in cui manca l’impiantistica adeguata alla chiusura del ciclo dei rifiuti e si procede per ordinanze emergenziali”.

Pertanto, la proposta prevede l’istituzione da parte della Regione, a seguito di intese con Arpa e Ispra, di un portale web con informazioni per ogni Comune e provincia. Particolare attenzione viene riservata agli impianti, relativamente all’ubicazione, alla proprietà, alle autorizzazioni al numero dei controlli Arpa, alle capacità autorizzate per ciascun impianto di raccolta differenziata, compostaggio, selezione del multi-materiale. Vengono raccolte inoltre le informazioni riguardanti i flussi della raccolta indifferenziata, i termovalorizzatori e i rigassificatori pugliesi.

Prevista inoltre la pubblicazione delle polizze fideiussorie e l’ammontare totale del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, la cosiddetta ecotassa, nonché la destinazione finale di tale fondo.