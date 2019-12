Nuovo furto a Ariano Irpino in pochi giorni. Dei ladri sono entrati all’interno di una proprietà e dopo aver disattivato l’allarme hanno rubato un mezzo di proprietà di un’azienda agricola. Solo due giorni fa, tra venerdì e sabato, alcuni ladri, probabilmente provenienti dal foggiano, avevano cercato di rubare quattro costosi trattori da una rivendita. Lo riporta irpiniaoggi.it

Inseguiti da un gruppetto di abitanti della cittadina e braccati da tre pattuglie dei Carabinieri giunte sul posto, i ladri si sono liberati dei mezzi dandosi alla fuga tra le campagne. Come accaduto due notti prima, gli abitanti della zona si sono messi sulle tracce dei delinquenti, intercettandoli in un comune in provincia di Foggia. Anche in questo caso i ladri hanno dovuto desistere dal portare a termine il colpo, abbandonando il trattore in una cunetta.