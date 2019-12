Champions, Juve con Lione. Dea con il Valencia, Napoli con il Barca

FOCUS LIONE – FROM JUVENTIBUS

L’urna di Nyon ha deciso finalmente di premiare la Juventus, riservando alla squadra di Sarri il Lione di Rudi Garcia, ritenuto l’avversario più morbido tra i 5 possibili. Occhio però a non sottovalutare i francesi; andiamo a conoscerli in maniera approfondita.

Non esattamente tranquillo il clima in quel di Lione, nonostante sia arrivata la qualificazione agli ottavi (nel girone più modesto del lotto, va detto); a tenere banco è il caso Marcelo, centrale difensivo e perno dell’OL che ha avuto degli attriti con la frangia più turbolenta della tifoseria e non è stato nemmeno convocato per gli ultimi impegni, lasciando spazio all’ex sampdoriano Andersen, con Depay che alla fine della partita col Lipsia si è scagliato contro un tifoso reo di aver esposto uno striscione contro il centrale brasiliano, avvenimento ripetutosi anche questa domenica con uno striscione dal contenuto a dir poco osceno. Come se non bastasse, lo stesso Depay, per distacco l’uomo più importante della squadra, sembrerebbe aver rimediato la rottura del legamento crociato, così come l’altro trequartista Reine-Adelaide, infortunio che per entrambi comprometterebbe l’intera stagione. Nel recente carnaio, il subentrante Rudi Garcia è riuscito in nemmeno 2 mesi a portare il Lione agli ottavi di Champions, anche se in Ligue 1 i rossoazzurri faticano ancora a trovare continuità e sono impantanati al settimo posto, in ogni caso a -3 dalla zona Champions.