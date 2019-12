Comune Manfredonia: aggiornamento per fabbisogno personale 2019 – 2021

, 16 dicembre 2019. “: con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato deliberato di modificare la deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 29/03/2019, già modificata con deliberazione commissariale n. 26 del 17/07/2019 e, per l’effetto, di emendare gli allegati A), B) e C) alla deliberazione di G.C. n. 61/2019 di approvazione del Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2019 – 2021, alla luce delle richieste del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Gli stessi allegati sono stati approvati.

La relativa spesa farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio di previsione 2019-2021 del personale di ruolo e del personale non di ruolo, che assicurano la necessaria copertura finanziaria, dando atto della riduzione dei costi a carico del Comune.

Come precisato nell’atto, “l’adozione della presente deliberazione si è resa necessaria al fine di porre rimedio alla discrasia evidenziata dal citato Ufficio ministeriale nella nota del 19/09/2019, prot. n. 0013945, fermo restando la necessità per il prossimo anno di aggiornare il piano del fabbisogno in relazione alla nuova consistenza del personale determinatasi nel corso del presente anno”.