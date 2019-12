Cosplay Therapy alla Pediatria dei Riuniti di Foggia

Anche quest’anno l’, in collaborazione con il, organizza a Foggia la. Giunta alla sua per la terza edizione, cosplayer rigorosamente in maschera di eroi dei fumetti e manga, con volontari, saranno al fianco di bambine e bambini ricoverati nei reparti pediatrici, e non solo, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia.

L’appuntamento è per il 21 dicembre 2019, alle ore 16.

L’evento è aperto a chiunque voglia partecipare, con preavviso da inviare agli organizzatori nella persona del sig. Flavio Di Corcia, contattandolo in privato sulla sua pagina social o al numero del cellulare +393897856899.

«Il 21 andremo a regalare sorrisi a tutti, consegnando regali a chi, tra bambine e bambini, in questo periodo sta trascorrendo le sue ore in un ospedale –dichiara Flavio Di Corcia-. Loro sono in ottime mani, di specialisti ed eccellenze della medicina pediatrica. Foggia ne va orgogliosa. Noi, nel nostro piccolo, vogliamo solo contribuire a rendere migliore un soggiorno che serve a chi ha problemi di salute. Lo facciamo col cuore, donando sorrisi e regali, facendo rivivere momenti al fianco dei loro supereroi dei fumetti. La felicità è importante, fa sorridere, è terapia. Sognare non costa nulla, come un sorriso che ridà speranza. Se vuoi essere felice non andare dove ti porta il cuore, ma porta il cuore dove vai tu». Con quest’ultimo appello Flavio invita tutti voi a partecipare.

