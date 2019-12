“Diversi abusi in danno del demanio Marittimo”, sequestri e deferimenti a Vieste

Proprio nel perseguire la sopradetta diuturna opera di contrasto,

nella giornate del 12 e 13 dicembre u.s., i militari dell’Ufficio Circondariale

Marittimo di Vieste, dell’Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico e della

Delegazione di Spiaggia di Peschici, hanno effettuato diversi controlli,

lungo la riviera di levante e di ponente in agro del Comune di Rodi

Garganico, riscontrando diversi abusi in danno del demanio Marittimo che

hanno portato a deferire all’A.G. 2 persone e procedendo a sequestrare

i manufatti presenti in un’area di circa 220 mq.

La Guardia Costiera di tutto il Circondario Marittimo di Vieste

continuerà tale azione repressiva senza soluzione di continuità

contrastando gli illeciti che comportano il deturpamento delle bellezze

naturali del territorio.

Si coglie l’occasione per ricordare che la partecipazione attiva dei

cittadini (anche tramite il numero 1530) alle varie vicissitudini legate non

solo al mare, ma anche al territorio costiero, risulta essere un ottimo

contributo a preservare la vita umana in mare e a garantire la protezione

dell’intero ambiente marino.