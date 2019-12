Foggia: il dramma di 45 famiglie nei container tra muffa e scarafaggi. Video Le Iene

Muri che crollano, acqua che piove in casa, muffa sulle pareti e blatte. Questa è la situazione in cui vivono 45 famiglie di San Severo in provincia di Foggia. Alessandro Di Sarno ha raccontato il loro dramma cercando di far intervenire le istituzioni, che però fanno scaricabarile

Blatte e scarafaggi nei cassetti e negli armadi sotto a vestiti e medicinali. È come vivono, da 14 anni, 45 famiglie all’interno di container nel campo di San Severo, a Foggia. “Al posto di costruire case hanno costruito container, ci hanno dato un’assegnazione che durava un anno e invece ne sono passati 14”, raccontano i residenti.

Nata come provvisoria, quest’area di San Severo è diventata un vero e proprio quartiere con le case container che poco a poco si sono degradate. “Ci hanno messi qua come gli animali e ci hanno abbandonati”, dice Antonia, che insieme ai suoi due figli e il marito vivono in 26 metri quadri.

FONTE, ARTICOLO COMPLETO LE IENE

focus StatoQuotidiano