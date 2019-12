L’azione cattolica “San Michele Arcangelo” a Manfredonia – Amarcord

. Il 28 agosto 1963 con l’apertura della nuova chiesa di S.Michele, il vecchio luogo di culto fu sconsacrato e destinato successivamente dal parroco don Michele Ciccone come centro di aggregazione per i giovani iscritti all’azione cattolica della Parrocchia.

Mi riferiva, tempo fa, l’amico Franco Guerra, uno dei pionieri dell’Azione Cattolica S.Michele, voluta fortemente da don Michele, che i fondatori furono: Francesco Rinaldi (1° presidente), Matteo Palumbo, Raffaele Prencipe, Franco Guerra, Antonio Armiento, Franco Rinaldi. Tenemmo, il primo incontro con il parroco don Michele nella sagrestia della Chiesa S.Michele, per costituire l’Azione Cattolica. Dopo breve tempo, altri giovani entrarono a far parte dell’A.C., dei quali voglio ricordare: Giacomo Salvemini, Matteo Orlando, Orazio La Torre, Pasquale Rignanese, Matteo Trimigno, Vincenzo Robustella, Tonino Furio, Peppino Prencipe, Carlo Zerulo, Franco Fortunato, Tonino Salvemini, Donato Notarangelo, Sante Leone (poi sacerdote e da anni parroco della Chiesa S.Michele), Biagio Grilli (poi sacerdote e da anni parroco della chiesa S.Giuseppe), Tonino Angelillis, Michele Iaconeta, Matteo D’Errico, Elvio Iaconeta ed altri. In pochi mesi, numerosi furono i ragazzi iscritti all’Azione Cattolica S.Michele. Va precisato, che dopo la fondazione, l’associazione cattolica S.Michele, andò sotto la guida spirituale dal vice-parroco della Chiesa don Nicola Ferrara. Dopo un anno di attività l’A.C. S.Michele era considerata la più attiva tra tutte le parrocchie di Manfredonia. Agli inizi, ricordo, che si utilizzavano alcune salette della canonica per le attività ludiche. Sempre negli anni ’60, nelle stanze del primo piano della canonica alcuni ragazzini per la maggior parte provenienti da paesi garganici, studiavano da “prevetòzze” guidati da un certo Rizzuti di Vieste che aveva compiti di tutor dei seminaristi. Ricordo che al piano superiore della canonica, con don Michele vivevano due sorelle.

Le prime riunioni dei componenti dell’Azione Cattolica si tenevano in una saletta, poi utilizzata negli anni successivi come garage da don Michele per custodire la sua ”preziosa” Opel Kadett 1100, che lo stesso parroco chiamava simpaticamente “Carolina”. Con quest’ultima autovettura, dal motore indistruttibile guidata alcune volte “in modo vivace” da Don Michele, spesso ci recavamo per servizi vari di apostolato in alcuni paesi garganici della nostra Diocesi. Va ricordato, che il vulcanico e intraprendente parroco della Chiesa S.Michele ebbe dall’arcivescovo Andrea Cesarano, dal 1956 al 1964, l’incarico di Rettore del Seminario Diocesano, mentre nel 1963 quello di parroco di questa nuova parrocchia sorta nel popoloso quartiere di Monticchio, che tenne fino a prima della sua dipartita da questa vita che avvenne nel luglio del 1992. Nel salone dell’Associazione, dopo la sua sconsacrazione, Don Michele con la collaborazione di don Nicola Ferrara, organizzavano incontri con predicatori di livello, dibattiti e adunanze con i giovani iscritti all’azione cattolica. Si tenevano altresì, spettacoli teatrali e musicali, tornei di ping pong, di biliardino, di dama, serate danzanti (a carnevale). Sempre con i ragazzi dell’A.C., don Michele organizzò un campeggio estivo a Mattinatella, nella tenuta dell’avv. Domenico Ciuffreda.

A quel campeggio, ricordo che portammo anche una tenda da 6-8 posti e persino un tavolo da ping pong. Un gruppo di ragazzi dormiva nella palazzina rurale dell’avv. Ciuffreda, mentre gli altri sotto la tenda. A Mattinatella, trascorremmo delle giornate indimenticabili in una zona di mare stupendo e incontaminato, un vero paradiso per sub e anche per chi non praticava la pesca subacquea. La mattina presto, incredibilmente i polpi “camminavano” sugli scogli ed era un gioco da ragazzi catturarli. Oltre ai polpi di scoglio, il mio caro amico compianto Orazio La Torre che già praticava la pesca subacquea con un fucile a molla, catturava seppie, polpi e pesci, Anch’io che da poco mi cimentavo nella pesca subacquea insieme all’amico Michele Iaconeta pescavamo ricci e tartufi di mare, arca di Noè “i mòsce” e cozze di scoglio rossicce, che mangiavamo avidamente tutti i giorni crudi a mare e a tavola durante il pranzo o la cena. Una sera lasciammo alcuni polpi pescati appesi in una rete nella stanza dove dormivamo. Durante la notte, un gatto nero “nu iattòne” con un balzo staccò la rete con i polpi dentro e se li portò via. Il giorno dopo, con la scusa di dargli da mangiare, povero gatto, lo prendemmo a bastonate e si salvò per miracolo. Durante il campeggio, veniva spesso il vice-parroco don Nicola Ferrara a celebrare la Messa all’aperto, su un altarino allestito da noi campeggiatori. Sempre con i ragazzi dell’A.C. della Parrocchia, don Michele con la collaborazione del presidente di turno dell’A.C. S.Michele organizzavano gite ai Laghi di Monticchio, in Abruzzo sul Gran Sasso e presso Santuari vari. Nel salone dell’Associazione Cattolica, con gli amici Orazio La Torre, Giacomo Salvemini, Peppino Prencipe, Franco Guerra, Pasquale Rignanese, Saverio Di Bari, Pasquale Impagnatiello, Matteo Santoro, Matteo D’Errico ed altri ragazzi che frequentavano l’azione cattolica, giocavamo per ore a tennistavolo “ping pong” su tavoli di panforte non omologati, in partite entusiasmanti ed anche ad un ottimo livello tecnico. A tal riguardo, rammendo che a un certo punto eravamo considerati e diventati tra i più forti giocatori di tennis tavolo di tutte le associazioni cattoliche di Manfredonia. Lo stesso salone dell’Associazione Cattolica, durante le campagne elettorali, fu utilizzato anche come Comitato Civico per il servizio a domicilio di trasporto con autovetture di disabili e di anziani che avevano problemi di deambulazione per andare a votare. Nella nuova chiesa di S.Michele ogni anno allestivamo durante la Settimana Santa un bellissimo sepolcro e a Natale il tradizionale presepe. A proposito di costruzione del sepolcro in chiesa, un anno il mio amico Matteo Orlando nel corso dell’allestimento del sepolcro “fece un volo” dall’impalcatura sui banchi della chiesa, fortunatamente senza farsi male.

Sempre presso la Parrocchia avevamo squadre di calcio juniores e seniores che partecipavano a partite amichevoli e a tornei di calcio estivi a Manfredonia e in altre città della nostra Provincia. A tal riguardo, nel 1966, nel corso di un acceso torneo estivo di calcio juniores presso l’infuocato e polveroso campo Miramare, mentre era in corso l’incontro Stella Maris-S.Michele il nostro mediano Michele Totaro sgambettato in modo maldestro da un avversario si fratturò la clavicola, che provocò uno spavento a tutti i giocatori delle due squadre in campo e una reazione “violenta” da parte di un gruppo di spettatori tifosi della squadra del S.Michele. Nel 1965 il dott. Michele Losito fondò l’Unione Sportiva San Michele, con lo scopo di continuare a divulgare l’atletica leggera e la pallavolo a Manfredonia. Il dott. Losito, l’instancabile sipontino appassionato di sport e grande organizzatore di meeting di atletica leggera, che aveva già fondato nel 1961 l’Unione Sportiva Siponto, la prima associazione di atletica leggera a Manfredonia, aiutato anche dal parroco della chiesa S.Michele Don Michele Ciccone e da un team di appassionati di sport, portò alcuni atleti (e dal 1967 atlete) di Manfredonia, a gareggiare in meeting di atletica leggera di livello nazionale. Tra gli atleti di Manfredonia in auge in quegli anni voglio ricordare: Angelo Capaiuolo (il mitico pluricampione, lanciatore di giavellotto e disco), Franco Marasco (decatleta), Costantino Ciociola (marciatore), Lello Castriotta (marciatore), Giovanni Simone(400-800 e 1500 metri), Matteo Granatiero (ostacolista); Michele Trotta ed altri. Tra le atlete di livello della società atletica femminile Manfredonia, vanno ricordate: Anna Bottalico, Lucia Stelluti, Rosaria Robustella, Vincenza Nigri, Anna Virgata ed altre che gareggiarono a grandi livelli con atleti di fama nazionale di atletica leggera. Tra i velocisti di quegli anni, l’amico Gino Sapone, antagonista in quegli anni del grande Pietro Mennea, figlio del mitico prof. Costantino Sapone. Il talentuoso velocista sipontino, per una grave forma di asma originata da polline dovette abbandonare con grande rammarico l’atletica leggera. Sempre tra i velocisti, vale la pena menzionare Mimmo Santoro (rivale in numerose gare con Mennea in Puglia) e Lello Riccardi. Tra gli sport praticati, dall’Unione Sportiva S.Michele, anche la Pallavolo e la squadra di calcio, che vide la partecipazione al torneo di calcio regionale di Terza Categoria. Va altresì, ricordato che sempre negli anni ’60, in un locale della Parrocchia, fu istituita la prima associazione di ragazze Scout sotto il nome di “Girl Scout”, che tenevano attività culturali e ludiche varie.

Presso la nuova Chiesa di San Michele, fu fondata dai giovani dell’Azione Cattolica la “Schola Cantorum” della quale facevano parte il suonatore di chitarra Vincenzo Robustella (allievo del grande musicista Pino Guerra), Nicola Tricarico, organista e voce di livello, insieme a un gruppo di bravi cantori, del quale faceva parte il bravissimo tenore Peppino Palomba, dalla voce possente e melodica. Questi, insegnante presso la scuola elementare De Sanctis aveva la passione per la pittura, per la poesia e collezionava di cartoline d’epoca di Manfredonia. In quegli anni con la corale cantavamo la “Messa Beat” e credo che fummo i primi nelle chiese di Manfredonia a cimentarci in questo genere di canti religiosi in italiano utilizzando organo e strumenti a corda. Nella messa domenicale delle 11 celebrata da don Michele Ciccone o da don Nicola Ferrara (vice parroco), la chiesa era gremita di fedeli che venivano anche altre parrocchie. La Corale dell’A.C. S.Michele di Manfredonia, si esibì nel 1972 a Roma nella chiesa di Santa Maria alle Fornaci, in occasione della prima celebrazione di don Matteo D’Acierno. La stessa corale, si esibì con successo, poi nel 1973 in una bellissima chiesa di Lecce in occasione della 1^ Messa celebrata da don Antonio Micali originario della stupenda Città salentina e amico di studi di seminario a Roma di don Matteo d’Acierno. Agli inizi, l’organista della chiesa di S.Michele, era il prof. Saverio Guerra (musicista e compositore, poi trasferitosi a Codroipo), che suonava e dirigeva il coro durante le funzioni religiose. Spesso il nostro parroco don Michele organizzava con i ragazzi e le ragazze della Parrocchia, gite ed escursioni a piedi all’Abbazia di Pulsano, alla Grotta di S.Michele Arcangelo a Monte S.Angelo e all’antica Abbazia Benedettina di Monte Sacro di Mattinata, con la partecipazione di numerosi giovani. Ricordo che negli anni ’60, quando ci recammo all’Abbazia di Monte Sacro, l’autista dell’autobus di Palombo e Fusilli non potendo più proseguire sulla strada ci fece scendere a due tre chilometri dall’Abbazia. Proseguimmo a piedi, con due pastori di Mattinata che don Michele conosceva bene, che ci facevano da guida. Ricordo che era il mese di maggio e quel giorno i due allevatori di Mattinata, armati di asce e bastoni, tagliavano arbusti per aprirci un sentiero e scacciavano le numerose serpi nere avvinghiate sugli arbusti, con don Michele che li seguiva portando anch’egli un grosso bastone. Dopo aver camminato per due-tre chilometri per un sentiero impervio arrivammo all’antica Abbazia dove rimanemmo sbalorditi per la bellezza dell’antico convento Benedettino, isolato e abbandonato da secoli. Sempre in quegli anni, con Vincenzo Robustella (chitarrista, presentatore e promotore di numerose iniziative), Giacomo Salvemini (poeta, attore e autore di motivi in lingua e in dialetto), Matteo Orlando “u raggiunire du groppe”, Orazio La Torre, Peppino Prencipe ed altri amici dell’Azione Cattolica S.Michele, ci riunivamo nelle ore serali in Corso Roma (vicino la Chiesa di S.Michele) presso “l’Agenzia Boss” gestita per disbrigo pratiche varie dal geometra Vincenzo Robustella Nell’agenzia si scrivevano e provavano canzoni in vernacolo e in lingua (la maggior parte scritte da Giacomo Salvemini e musicate da Robustella), che cantavamo durante gli spettacoli di arte varia che avevano luogo nel Teatro S.Michele o in occasione di gite varie. Nel salone dell’azione cattolica, rammendo che il primo palco in legno per spettacoli di arte varia fu costruito, dal bravo carpentiere Carlo Zerulo con la collaborazione di alcuni giovani parrocchiani dell’Azione Cattolica. In quel salone, si tennero, per un periodo, spettacoli con la partecipazione di bravi musicisti solisti, complessi, comici e cantanti non solo di Manfredonia ma anche del conservatorio di Foggia amici di Vincenzo Robustella. Quando ci trasferimmo nel teatro sotto la chiesa, per gli allestimenti di commedie e spettacoli di arte varia, il primo palco in muratura e in legno per gli spettacoli fu allestito sempre dal carpentiere Carlo Zerulo. Tra gli spettacoli che si tenevano nel teatro S.Michele, mi piace ricordare: “1-2-3…io lo sò” (spettacolo musicale e culturale a quiz) che vide coinvolte tutte le scuole elementari di Manfredonia, per una gara di bravura tra gli alunni e le alunne. Lo spettacolo ideato, organizzato e presentato da Vincenzo Robustella, con la collaborazione del complesso “The Royals” diretto dal maestro Giovanni (Nino) Totaro. Altra manifestazione molto bella in quegli anni che aveva luogo presso il teatro S.Michele era la Festa della Mamma, allestita nel mese di maggio, allorquando veniva premiata la mamma più brava della Città nel corso di una serata di arte varia che vedeva la partecipazione di bravissimi musicisti e cantanti di Manfredonia e di Foggia. Avevo in quegli anni 15-16 anni e mi cimentai per la prima volta come attore comico, in sketch, con Giacomo Salvemini, Peppino Prencipe, Matteo Trimigno, Lina Ciociola, Maria Grazia Tomaiuolo ed altre ragazze della Parrocchia S.Michele durante gli spettacoli : “1-2-3…io lo sò”, la Festa della Mamma ed altri spettacoli di arte varia. Sempre in quegli anni fu organizzato la Festa Diocesana Provinciale che vide la partecipazione anche del gruppo teatrale di Lucera diretto da Germano Benicaso, agli inizi della sua carriera teatrale e gruppi amatoriali di Vieste, Vico S.Giovanni ed altri comuni della provincia di Foggia che si esibirono in performance in vernacolo molto divertenti e apprezzati dal numeroso pubblico presente in sala. Tra le iniziative, importanti, di quegli anni presso la parrocchia San Michele i corsi serali per lavoratori per il conseguimento del diploma di terza media e il cine-forum, organizzati da Vincenzo Robustella, con serate dibattito, dopo film, presiedute dall’avv. Donato Caputo, in veste di moderatore. Sempre negli anni ’60, presso il teatro S.Michele venne un certo prof. Lops, allievo di Eduardo de Filippo. Una persona perbene, un uomo di teatro, che voleva allestire con i giovani della Parrocchia una compagnia teatrale. Questi, dopo una selezione tra i ragazzi che frequentavano l’azione cattolica della parrocchia, scelse un gruppo per costituire la Compagnia Teatrale S.Michele. Quando facevamo le prove, il professore mi diceva sempre: ”Franco, un giorno ti porterò al teatro San Carlo di Napoli”, ed io gli rispondevo sempre: “mò, professò mo a da pazziè!”. Mi voleva bene il professore Lops e lo ricordo con nostalgia. Ci diede gratuitamente per un periodo lezioni di dizione, recitazione e fiato. Ci rendemmo conto, del grande livello professionale e delle conoscenze che il prof. Lops aveva nel mondo del teatro napoletano, quando invitò una sera nel corso di una nostra rappresentazione in dialetto napoletano diretta dallo stesso Lops, la famosa e grande attrice Dolores Palumbo e il presidente del teatro S.Carlo di Napoli dott. Fiore.

Ricordo che arrivarono da Napoli con un balilla nera con il loro autista in divisa. Fu una serata indimenticabile per noi giovani attori. Quando il prof. Lops lasciò “forzatamente” l’attività teatrale con noi ragazzi della Parrocchia S.Michele, rimanemmo profondamente delusi per la sua inaspettata decisione. Sempre in quegli anni fu fondata la “Filodrammatica S.Michele” affidata nella direzione artistica a Nicola Capurso, poi gestore del Cinema S.Michele e ideatore di numerose iniziative culturali presso la Parrocchia. In seguito, le rappresentazioni continuarono con la filodrammatica S. Michele, sotto la regia del direttore didattico Tonino Valente, con il quale ci cimentammo in spettacoli di arte varia e commedie teatrali e musicali. Tra gli allestimenti teatrali diretti dal prof. Valente ricordo: “Il Golgota” rappresentazione della Passione e Morte di Cristo, lavoro scritto e diretto dal prof. Valente; “Terre Lontane” e la commedia musicale “Lo Zio d’America”. Sempre in quegli anni, sempre con direttore Valente e con la collaborazione della figlia Dina Valente allestimmo con grande successo di pubblico e critica la commedia di Eduardo De Filippo “Non ti pago” e il lavoro teatrale brillante di Eduardo Scarpetta “il Medico dei Pazzi”. Sempre con la filodrammatica S.Michele fu allestito uno spettacolo teatrale in lingua “La Nemica” di Dario Niccodemo, diretto da Giuppi Brigida. Successivamente Dina Valente costituì insieme al marito Enzo Francavilla la compagnia “Teatro Stabile Città di Manfredonia”. Gruppo teatrale tuttora in auge diretto da Dina Valente, che ha riscosso nel corso degli anni successi in tutta Italia.

**Don Michele Ciccone nacque a Mattinata il 29 marzo 1929. Entrò giovanissimo nel Seminario diocesano di Manfredonia. Dopo aver compiuto i suoi studi filosofici e teologici a Benevento e a Napoli, fu ordinato sacerdote dall’Arcivescovo Andrea Cesarano il 14 febbraio 1952, nella chiesa Parrocchiale di S.Maria della Luce di Mattinata, dove don Michele celebrò la sua prima messa. Fu rettore e professore del Seminario “S.Cuore” di Manfredonia. Ebbe, altresì incarico di Presidente del Tribunale diocesano per le cause matrimoniali. Nel 1967 fu Assistente Diocesano del Movimento Laureati di A.C. L’arcivescovo Cesarano, sempre negli anni ’60 lo nominò Direttore diocesano per le comunicazioni sociali. Questo importante e delicato incarico gli fu riconfermato da Mons. Valentino Vailati e dall’arcivescovo Mons. Vincenzo d’Addario. Quest’ultimo nel 1991 gli affidò la Direzione responsabile della pagina “Manfredonia-Vieste Sette”, pubblicata ogni domenica, sul quotidiano cattolico “Avvenire”. Don Michele, esercitò la sua pastorale di parroco della chiesa di S.Michele con grande impegno, zelo e operosità per 29 anni. il 23 luglio 1992, Don Michele Ciccone colto da infarto, inaspettatamente, concludeva la sua vita terrena, lasciando gran ricordo di se. L’Amministrazione Comunale di Manfredonia lo ha voluto ricordare, dedicandogli il piazzale antistante la chiesa di S.Michele Arcangelo con una targa scoperta il 23 luglio 2013 che porta il suo nome: “Larghetto don Michele Ciccone” con la sua data di nascita e l’anno del suo trapasso da questa vita.

fotogallery Franco Rinaldi

Targa in ricordo di don Michele Ciccone presso la chiesa di S.Michele Arcangelo Teatro con la Filodrammatica S.Michele diretta dal prof. Tonino Valente Teatro S.Michele- rappresentazione -La Nemica- di Dario Niccodemi Regia-Giuppi Brigida- 28 agosto 1955. Posa prima pietra -costruzione Chiesa di S.Michele Arcangelo-Cardinale A.G. Roncalli 1964 Oratorio S.Michele-Spettacolo di arte varia 1964 Salone S.Michele -Carnevale Show- 1964-Salone San Michele spettacolo di arte varia presentato da Vincenzo robustella 1973- Lecce – La corale S.Michele durante la 1^ messa di don Antonio Micali Angelo Capaiuolo-il mitico atleta sipontino degli anni ’60-’70 dell’U.Sportiva S.Michele lanciatore di giavellotto Anni ’60 – Giovani A.C. S. Michele-Gita all’Abbazia di Monte Sacro Anni ’60 – Gita all’Abbazia di Monte Sacro- Nella foto, don Michele Ciccone con alcuni gitanti della Parrocchia S.Michele Anni ’60- Teatro S.Michele- Manifestazione-Un due tre …io lo sò- Anni ’60 Vincenzo Robustella, presentatore e organizzatore di manifestazioni varie presso la Parrocchia di S.Michele Anni ’60-Campeggio a Mattinatella- Nella foto, don Nicola Ferrara con i giovani della Parrocchia e un pastore di Mattinata suonatore di organetto Anni ’60-Campeggio a Mattinatella Anni ’60-campeggio Azione Cattolica a Mattinatella- Messa all’aperto celebrata da don Nicola Ferrara Anni ’60-Campeggio Mattinatella-Franco Rinaldi e Orazio La Torre mentre giocano a ping pong Anni ’60-Gita a piedi all’abbazia di Pulsano, quando era in uno stato di abbandono totale Anni ’60-Mattinatella-Un gruppo di amici campeggiatori dell’A.C. S.Michele Anni ’60-Salone S.Michele-spettacolo di arte varia- Giacomo Salvemini in una divertente perfomance Anni ’60-Teatro Parrocchia S.Michele- Spettacolo per le scuole elementari …1-2-3…io lo sò Anni ’60-teatro S.Michele- Spettacolo…un- due-tre… io lo sò Anni ’70- Alcuni amici dell’A.C. San Michele con Don Michele Ciccone Anni ’70-Cine-Teatro S.Michele-La Filodrammatica nella rappresentazione Sacra de-Il Golgota- Regia Tonino Valente Anni ’70-F.Rinaldi-D.Notarangelo-M.Orlando-E.Iaconeta in posa scherzosa sulla macchina di don Michele Ciccone Anni ’70-Giovani della Parrocchia S.Michele con il vice-parroco don Nicola Ferrara Anni ’70-La squadra di Calcio del S.Michele durante un torneo estivo al Miramare Anni ’70-Monte S.Angelo-La squadra -San Michele – al torneo estivo Biografia del dott. Michele Losito- Fondatore dell’Unione Sportiva S.Michele-da pubblicazione -Una finestra sul passato- 2008- COPERTINA-Anni ’60-Gita all’Abbazia di Monte Sacro di Mattinata-Al centro don Michele Ciccone Don Michele Ciccone – Il compianto parroco della chiesa di S.Michele Arcangelo Fine anni ’60-La Squadra del S.Michele al Miramare per un incontro amichevole di calcio Giovanni A.C. S.Michele-Gita- ai- Laghi- di Monticchio Gita a piedi a Macchia con gli amici dell’A.C. insieme a don Nicola Ferrara Gita a piedi Manfredonia-Pulsano-Monte S.Angelo-Manfredonia Gita all’Abbazia di Pulsano a con i giovani dell’Azione Cattolica S.Michele La nuova chiesa di S.Michele Arcangelo in fase di completamento negli anni ’50. Salone San Michele- Spettacolo di arte varia con i giovani dell’Azione Cattolica Spettacolo di arte varia nel salone S.Michele-ex chiesa-di arte varia allestito da Vincenzo Robustella

A cura di Franco Rinaldi,

Manfredonia 23 giugno 2019