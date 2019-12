Manfredonia. Campetto San Carlo “abbandonato e in totale stato di degrado”

Manfredonia, 16 dicembre 2019. Il campetto di calcio adiacente la chiesa di San Carlo Borromeo in Manfredonia, è in totale stato di abbandono, recinzione in rete metallica divelta e in parte distrutta, erbaccia che si è impossessata quasi di tutto il campo, sacchetti di immondizia che vengono abbandonati e rifiuti che si accumulano proprio all’interno dell’area.

I residenti lamentano questa situazione, venuta a crearsi proprio per l’abbandono totale della struttura, presenza di ratti, sacchetti che vengono bruciati rendendo l’aria irrespirabile, rete metallica che manca in più punti, in particolare sul marciapiede che costeggia viale Caravaggio, circa venti metri, che proteggeva da un muretto profondo mt. 1.40 circa con il rischio che qualcuno potesse cadere, specialmente di sera.

Le Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, dopo aver cristallizzato il tutto, hanno informato l’autorità competente della situazione di degrado ambientale che vige in quella zona, “da tempo” si attendono risvolti.