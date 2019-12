Manfredonia, “cancellazione autobus sostitutivi ennesimo schiaffo ai pendolari”

“La reclame di trenitalia recita “un nuovo anno insieme”. Non potrebbe suonare più beffarda ai pendolari sipontini tra biglietti che aumentano ed un servizio scadente e sempre più inesistente.

I mezzi pubblici e privati su questa tratta ci hanno abituato negli anni a mezzi fatiscenti, sporchi e… che rischiano di prendere fuoco. Si poteva peggiorare? Era difficile, ma ci si è riusciti.

Dal 16 dicembre il sito di Trenitalia ci informa che non ci saranno più corse sostitutive del già soppresso collegamento ferroviario tra Manfredonia e Foggia. Insomma è una soppressione del già soppresso, roba da teatro dell’assurdo. Non che fosse un servizio all’altezza del compito: orari clone di quelli delle corse degli autobus di linea, ma con l’assurdo obbligo di fermarsi solo in corrispondenza delle stazioni ferroviarie di Manfredonia, Siponto e Foggia.

Il servizio allietato dalla mancanza di pensiline ed orari attendibili, tanto che bisogna affidarsi all’intraprendenza di bar e agenzie di viaggi per sapere quando prendere un mezzo pubblico. Comprare il biglietto online? Nel terzo millennio non si può, magari si attrezzeranno per il prossimo. Abbonamenti per studenti? Soltanto a condizioni tali da rendere i biglietti singoli più convenienti, sia mai che si garantisca ai cittadini il diritto allo studio ed alla mobilità.

E se pensate che il problema siano solo i collegamenti con Foggia provate ad andare a Bari: ci sono solo due corse al giorno a distanza di due ore e poi il nulla.

All’inefficienza delle aziende appaltatrici si aggiunge poi quella persino più grottesca delle istituzioni. La nuovissima autostazione di Foggia, quella dedicata al deputato democristiano amico dell’Eni e sponsor del nefasto Petrolchimico Enichem, è infatti appena coperta da un numero ridicolo di pensiline che lasciano chi attende un mezzo al vento, alla pioggia e al sole. Ed anche qui per gli orari bisogna rivolgersi ai privati. Però tornando a casa si può contemplare la nuovissima e costosissima stazione nel nulla di Manfredonia Ovest, dove la politica sipontina aspetta l’arrivo della leggendaria chimera mezza treno e mezza tram mentre i collegamenti ferroviari scompaiono.

In tutto questo assurdo la nostra solidarietà va a migliaia di pendolari colpiti ancora dalle scelte di un’azienda monopolista che non risponde più a logiche di pubblica utilità. E ai lavoratori che meritavano di mantenere il loro lavoro e di poterlo svolgere in condizioni più dignitose.

Verrà il giorno in cui qualcuno renderà conto di tutto questo?

No, se non saremo tutti noi studenti e pendolari a chiedere che le cose cambino”.

nota stampa Collettivo InApnea