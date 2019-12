«Mangia ca**i, cag*a» commenti sessisti per foggiana. Emanuela “Rompete il silenzio”

“Nella foto siamo in due, ma gli insulti sono diretti a me, solo ed esclusivamente a me; non offendono Emanuela (nessuno del gruppo, a parte il mio caro amico, mi conosce) ma ciò che Emanuela, per loro, rappresenta. Una donna, una ”mangia cazzi” una ”cagna che batte quella della settimana precedente”. Una donna che non può svincolarsi dalla categoria della vergogna e della colpa se decide di vivere la sua sessualità nella maniera che preferisce“.

A parlare è Emanuela, ragazza originaria di Foggia, vittima di numerosi commenti sessisti e che, per questo, ha deciso di “rompere il silenzio e di invitare a combattere e a ribellarsi tutte le ragazze che, come lei, sono finite in chat caratterizzate dal maschilismo più becero”.

La storia di Emanula è stata ripresa dalla rivista “Open” du Enrico Mentana e sta facendo il giro del web.

I fatti

Come riportato “Emanuela nel 2018 si trovava a Barcellona, poco prima del suo volo si era fatta un selfie come foto ricordo con il suo ragazzo (oggi ex). A dicembre 2019 quella sua foto è stata condivisa in una chat Whatsapp con il seguente commento: «FOTO AFTER SEX»”.

La ragazza scrive tra l’altro su facebook: “Oltre alle offese gratuite e spersonalizzate, l’altra cosa che mi colpisce è il background di chi scrive; studenti, alcuni laureandi, con un livello socioculturale medio-alto. Apprendo inoltre che si tratta di ragazzi che proprio per la loro identità sessuale dovrebbero essere sensibili alle tematiche di genere e che, invece di combatterli, alimentano gli stereotipi sessisti.

Io, in quanto donna, sono dunque stata additata come “troia”, mentre nessun commento è stato riservato per la parte maschile, perché – si sa – l’uomo che ha svariati rapporti sessuali è da ammirare, non da vittimizzare. Questo è solo uno dei tanti casi esistenti al giorno d’oggi di pesanti insulti diretti a noi donne, storicamente vessate, vittime di abusi, maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche (e queste ultime, spesso, avvengono in maniera così sottile da non essere riconosciute).

Molte di noi si rialzano e vanno avanti. Molte altre, però, soccombono: c’è chi spezza la propria vita troppo presto, chi non ha il coraggio di rompere il silenzio, persino chi lo ha, ma preferisce tacere per paura di ciò che potrebbero pensare gli altri. Oggi io scelgo. Scelgo di non avere paura. Scelgo di parlare per tutte noi, per tutte coloro che non hanno voce. Perché se ci supportiamo, questa battaglia si può portare avanti e – spero – fare la differenza”.