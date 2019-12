Meloni a Bari: “Cinque anni di malgoverno dalla sanità al Piano rurale”

ll cielo su Bari del 16 dicembre è terso, il clima di dicembre in Puglia riserva anche questo tramonto. Via Sparano sembra una piazza di Capodanno per le tante persone che sono venute a sentire il comizio di Giorgia Meloni. Un tripudio di bandiere, parte l’inno d’Italia. Gli organizzatori avevano prenotato una sala ma, per numero di adesioni, hanno optato per il comizio.

“Questa è una piazza che vuole dare il benservito al presidente Emiliano per mettere fine a 5 anni di malgoverno. Agricoltura, Xylella, piano di riordino ospedaliero, pessima gestione da rifiuti, piano di sviluppo rurale”. Sono le voci che si susseguono verso la “battaglia delle battaglie”, come viene definita, per il governo della Regione Puglia e nell’attesa che arrivi Giorgia, per cui parte anche qualche accenno del famoso tormentone. Più avanti il leader di Fdi dirà: “Certo – parlando di piazza delle sardine- sei una sardina musulmana orgogliosa, bene. Allora perché non doveri esserlo io come cristiana, gli islamici conoscono il valore dell’identità, è il furore ideologico della sinistra che vuole togliere identità”.

“Ci candidiamo al governo della Puglia”

“Noi ci candidiamo a governare la Regione- dice Giorgia Meloni- certi di fare meglio della sinistra, per Fdi sarebbe un onore guidare la coalizione di centrodestra, spero che si definirà nei prossimi giorni, vogliamo decidere insieme tutti i candidati. Qui in Puglia si può lavorare meglio per la politica sanitaria, per l’ agricoltura. Ma è possibile che la prima regione agricola italiana debba vedere i soldi che tornano in Europa? Questa terra bisogna amarla, non usarla come trampolino di lancio per altro, ma dobbiamo avere il coraggio di dire le cose come stanno senza mentire alla gente, anche per scelte non produttive sul piano del consenso immediato”. Meloni sulla questione regionali è molto cauta, non vuole chiaramente alterare l’equilibrio di una coalizione del centrodestra nei giorni cruciali delle decisioni. Anche perché Salvini aveva parlato ieri di “patto di governo per risolvere emergenze”, da lei non condiviso.

Il fondo salva-stati per chi?

Il discorso si incentra su tasse, economia, manovra economica, visione industriale. “Lo Stato fa di tutto per far chiudere le aziende, non ha una visione industriale per capire se nei prossimi 20 anni siamo competitivi nell’acciaio. Questo è il punto, non come risolvo l’emergenza. A che ci serve quest ’Europa se su Arcelor Mittal non possiamo chiedere aiuto a quella che è nata come Comunità economica del carbone e dell’acciaio?”

Sulla questione fondo salva-stati. “Quando diciamo che salva le banche tedesche ci rispondono che siamo nazionalisti, non rispondono nel merito. Però le nostre banche le dobbiamo salvare con i soldi italiani. Il fondo salva stati lo possiamo utilizzare per la Popolare di Bari? No, non è una banca sistemica, quindi qual è il vantaggio italiano a sottoscrivere il fondo salva stati”.

La paura del voto

“Il governo non dura, nelle lunga distanza i grandi temi non li reggono. La paura del voto li tiene insieme, e l’elezione del Capo dello stato. Stiamo raccogliendo 50 mila firme per permettere a i cittadini di scegliersi il Presidente. C’è bisogno di un governo di patrioti, di noi possono dire quello che vogliono ma faremo una politica che difende interessi nazionali come gli altri in Europa. Noi vogliano dignità per una grande nazione come l’Italia, per il Mezzogiorno vogliamo sviluppo e non reddito di cittadinanza”.

Meloni fa riferimento alla copertina che le ha dedicato l’Espresso qualche settimana fa. “Ringrazio il direttore, gli manderò una bottiglia per Natale, 10 pagine per dire che Fdi è un partito in crescita. Vero, dopo tanti sacrifici e senza scegliere scorciatoie per poter mantenere con i cittadini quello che è stato promesso. In un panorama politico in cui i partiti sono foglie al vento, noi siamo alberi con radici. Se votate per amore votate Fdi”.

Sul palco Raffaele Fitto tiene un breve intervento di saluto per dire che due sono i temi su cui deve rilanciarsi la politica in Puglia: coerenza e competenza. I vertici del partito, gli amministratori, i sindaci, il movimento dei Pinguini in antitesi alle Sardine sono sul palco. Marcello Gemmato fa riferimento alla piazza di Pinuccio Tatarella nel passaggio dalla prima alla seconda Repubblica. “Lui diceva che non è chi sta sul palco a parlare alla piazza ma è la piazza che parla chi sta sul palco”.